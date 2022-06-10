Çin, Şirketlerin Ar-Ge Maliyetleri İçin Vergi İndirimi Politikasını Kalıcı Hale Getirdi

BEİJİNG, 10 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Vergi İdaresi'ne göre, geçen yıl uygulamaya konulan vergi indirimi politikası kalıcı bir düzenleme haline getirildi ve şirketlerin, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) maliyetlerinde yapılan vergi indiriminden gelecek yıllık ödemelerinin büyük bölümünü en az üç ay önceden almalarına olanak sağlandı.

İdare tarafından yayınlanan tebliğde şirketlerin bu yıldan itibaren, ilk dokuz ayda gerçekleşen Ar-Ge harcamalarını, vergi beyannamesini verdikleri Ekim ayında eş zamanlı vergilendirilebilir gelirlerinden düşürebilecekleri belirtildi. Bu politika ilk olarak geçen Ekim ayında, Kovid-19 sıkıntısının yaşandığı bir dönemde inovasyonu teşvik etmek için destekleyici bir önlem olarak benimsendi. İşletmeler bu düzenleme olmadan önce yıllık Ar-Ge maliyetlerini ancak bir sonraki yıl gider gösterebiliyordu. Çin, teknoloji yoğun ve imalat sektöründeki küçük ve orta büyüklükteki firmaların Ar-Ge giderlerinin toplamının iki katını vergiye tabi gelirden düşürmelerine izin verdi, daha önce bu oran yüzde 175 idi.