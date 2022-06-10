Çin, Şirketlerin Ar-Ge Maliyetleri İçin Vergi İndirimi Politikasını Kalıcı Hale Getirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Çin, Şirketlerin Ar-Ge Maliyetleri İçin Vergi İndirimi Politikasını Kalıcı Hale Getirdi

10.06.2022 17:25
Çin, Şirketlerin Ar-Ge Maliyetleri İçin Vergi İndirimi Politikasını Kalıcı Hale Getirdi

BEİJİNG, 10 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Vergi İdaresi'ne göre, geçen yıl uygulamaya konulan vergi indirimi politikası kalıcı bir düzenleme haline getirildi ve şirketlerin, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) maliyetlerinde yapılan vergi indiriminden gelecek yıllık ödemelerinin büyük bölümünü en...

BEİJİNG, 10 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Vergi İdaresi'ne göre, geçen yıl uygulamaya konulan vergi indirimi politikası kalıcı bir düzenleme haline getirildi ve şirketlerin, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) maliyetlerinde yapılan vergi indiriminden gelecek yıllık ödemelerinin büyük bölümünü en az üç ay önceden almalarına olanak sağlandı.

İdare tarafından yayınlanan tebliğde şirketlerin bu yıldan itibaren, ilk dokuz ayda gerçekleşen Ar-Ge harcamalarını, vergi beyannamesini verdikleri Ekim ayında eş zamanlı vergilendirilebilir gelirlerinden düşürebilecekleri belirtildi. Bu politika ilk olarak geçen Ekim ayında, Kovid-19 sıkıntısının yaşandığı bir dönemde inovasyonu teşvik etmek için destekleyici bir önlem olarak benimsendi. İşletmeler bu düzenleme olmadan önce yıllık Ar-Ge maliyetlerini ancak bir sonraki yıl gider gösterebiliyordu. Çin, teknoloji yoğun ve imalat sektöründeki küçük ve orta büyüklükteki firmaların Ar-Ge giderlerinin toplamının iki katını vergiye tabi gelirden düşürmelerine izin verdi, daha önce bu oran yüzde 175 idi.

YORUMLAR
500
Shenzhou-14 Taykonotları Uzayda 24 Tıbbi Deney Yapacak Shenzhou-14 Taykonotları Uzayda 24 Tıbbi Deney Yapacak Çin, Ay'ın Yeni Jeolojik Haritasını Yayınladı Çin, Ay'ın Yeni Jeolojik Haritasını Yayınladı
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Araştırma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Şirketlerin Ar-Ge Maliyetleri İçin Vergi İndirimi Politikasını Kalıcı Hale Getirdi - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
19:53 Samsung'dan skandal hata! iPhone reklamı yaptı
19:28 4 kişi, liseli kızlara önce laf attı, daha sonra arabayla ezdi
18:49 Ekonomik adımların ilki olan GES'in detayları ortaya çıktı
18:44 "Pazara gidiyorum" diyerek evden ayrılan kadından 5 gündür haber alınamıyordu! İşin gerçeğinin gönül ilişkisi olduğu anlaşıldı
18:11 Zeljko Obradovic'in yanındaki kadınla ortaya çıkan görüntüleri gündem oldu!
18:06 Esnaf ziyaretinde bir kadının Babacan'a sitemi dikkat çekti: Siz her şeye göz yumdunuz
18:03 Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: Karşılık vermeye devam edeceğiz
17:52 Yeni ekonomi adımlarına bir yenisi daha eklendi: Yabancı yatırımcıya SWAP imkanı
16:59 Real Madrid'in yıldızı Vinicius'un İspanyol model Esposito'ya attığı mesaj ifşa oldu: Ünlüyüm, kaslıyım, benimle tanışmak ister misin?
16:27 Galatasaray'da yarın yapılacak başkanlık seçiminin en güçlü adaylarından Dursun Özbek, Coca Cola CEO'su Burak Başarır'ı da ekibine aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 20:05:37. #1.12#
SON DAKİKA: Çin, Şirketlerin Ar-Ge Maliyetleri İçin Vergi İndirimi Politikasını Kalıcı Hale Getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement