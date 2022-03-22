Çin Sivil Havacılık İdaresi: Düşen Yolcu Uçağının Kara Kutularını Bulmak İçin Kapsamlı Arama Sürüyor - Son Dakika
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Çin Sivil Havacılık İdaresi: Düşen Yolcu Uçağının Kara Kutularını Bulmak İçin Kapsamlı Arama Sürüyor

22.03.2022 22:43
Çin Sivil Havacılık İdaresi: Düşen Yolcu Uçağının Kara Kutularını Bulmak İçin Kapsamlı Arama Sürüyor

NANNİNG, 22 Mart (Xinhua) — Çin Sivil Havacılık İdaresi'nin Havacılık Güvenliği Dairesi Başkanı Zhu Tao, düzenlenen basın toplantısında, uçağın ciddi şekilde hasar görmüş olduğunu ve olay yerindeki araştırmanın bu nedenle çok zor yürütüldüğünü söyledi. İnceleme ekibinin halen prosedürlere uygun şekilde kapsamlı soruşturma yürüttüğünü belirten Zhu, kurtarma ekiplerinin de kaza mahallini araştırıp kara kutuları aradıklarını bildirdi. […]

NANNİNG, 22 Mart (Xinhua) — Çin Sivil Havacılık İdaresi'nin Havacılık Güvenliği Dairesi Başkanı Zhu Tao, düzenlenen basın toplantısında, uçağın ciddi şekilde hasar görmüş olduğunu ve olay yerindeki araştırmanın bu nedenle çok zor yürütüldüğünü söyledi. İnceleme ekibinin halen prosedürlere uygun şekilde kapsamlı soruşturma yürüttüğünü belirten Zhu, kurtarma ekiplerinin de kaza mahallini araştırıp kara kutuları aradıklarını bildirdi.

Zhu, inceleme ekibinin ayrıca uçuş, uçağın bakım durumu, hava trafik kontrolü, meteoroloji, uçak tasarımı ve üretimi de dahil olmak üzere kazayla ilgili olabilecek diğer yönleri de ayrıntılı şekilde araştırdığını belirtti. Zhu, mevcut bilgilere dayanarak, yetkililerin yolcu uçağının düşmesinin nedeni hakkında henüz net bir ipucu bulamadıklarını sözlerine ekledi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Havacılık, İnceleme, 22 Mart, Genel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Genel Çin Sivil Havacılık İdaresi: Düşen Yolcu Uçağının Kara Kutularını Bulmak İçin Kapsamlı Arama Sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin Sivil Havacılık İdaresi: Düşen Yolcu Uçağının Kara Kutularını Bulmak İçin Kapsamlı Arama Sürüyor - Son Dakika
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