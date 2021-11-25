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Çin, Şiyan-11 uydusunu uzaya fırlattı - Son Dakika

Çin, Şiyan-11 uydusunu uzaya fırlattı

25.11.2021 13:04
Çin, Şiyan-11 uydusunu uzaya fırlattı

Çin, teknoloji test uydusu Şiyan-11'i uzaya gönderdi.

Çin, teknoloji test uydusu Şiyan-11'i uzaya gönderdi.

Xinhua ajansının haberine göre, uydu, Kuaicou-1A roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Gobi Çölü'nde bulunan Ciçuan Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydunun fırlatışın ardından planlanan yörünge konuma yerleştiği bildirildi.

Şiyan-11, Çin'in uydu teknolojisi testleri için yörüngede kurduğu takım uydu ağına katılacak. Uydu ağına en son, ekimde fırlatılan Şiyan-21 uydusu katılmıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin, Şiyan-11 uydusunu uzaya fırlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin, Şiyan-11 uydusunu uzaya fırlattı - Son Dakika
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