Çin, Soğuk Zincir Gıda İthalatı Üzerindeki Kovid-19 Denetimini Artırıyor - Son Dakika
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Çin, Soğuk Zincir Gıda İthalatı Üzerindeki Kovid-19 Denetimini Artırıyor

23.05.2022 22:01
Çin, Soğuk Zincir Gıda İthalatı Üzerindeki Kovid-19 Denetimini Artırıyor

BEİJİNG, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin gümrük hizmetlerinden bir yetkili Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Kovid-19'a ilişkin endişeler üzerine soğuk zincir gıda ithalatlarına yönelik kontrollerin artırıldığını söyledi.

BEİJİNG, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin gümrük hizmetlerinden bir yetkili Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Kovid-19'a ilişkin endişeler üzerine soğuk zincir gıda ithalatlarına yönelik kontrollerin artırıldığını söyledi. Basın toplantısında konuşan Çin Gümrük Genel İdaresi yetkilisi Li Zhengliang, "Deniz aşırı gıda işletmelerinin uzak nokta denetlemelerine video aracılığıyla başlandı ve ilgili ülkeler ile bölgelerin yetkilileriyle iletişim artırıldı" dedi. Li, vaka kümelerinin bildirildiği ülkelerden yapılan ithalatın askıya alındığını da ifade etti. Geçen hafta itibariyle 170'ten fazla denizaşırı şirketten yapılan ürün ithalatı, çalışanlar arasındaki Kovid-19 vakaları sebebiyle durdurulmuştu.

Aynı zamanda gelişigüzel denetimleri ve soğuk zincir gıda ithalatındaki dezenfeksiyonu artıran gümrük yetkilileri, geçen hafta gerçekleştirilen rastgele denetimler sırasında 1.384 Kovid-19 pozitif numune tespit etti ve 117,45 milyon paket ithal soğuk zincir gıdanın önleyici dezenfeksiyonunu denetledi. Li, Pazartesi günkü toplantı sırasında Kovid-19 varyantlarına dair daha fazla gözetleme ve testin yanı sıra diğer hastalıkların yayılmasını önlemek ve ön saflardaki gümrük çalışanlarına yönelik sağlık korumasını iyileştirmek için daha fazla çaba gösterilmesi çağrısında da bulundu.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Pazartesi, Mayıs, Güncel, Son Dakika

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