Çin, Solomon Adaları ile diplomatik ilişki tesis etti

Çin, Pasifik'teki ada ülkelerinden Solomon Adaları ile diplomatik ilişki tesis ettiğini açıkladı.

?Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Vang Yi, Solomon Adaları Dışişleri Bakanı Jeremiah Manele ile başkent Pekin'de görüştü.

İki bakan, görüşmenin ardından, Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti ve Solomon Adaları arasında diplomatik ilişki kurulmasına yönelik ortak bildiriye imza attı.

Bildiriyle iki hükümet, karşılıklı toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarına saygı, karşılıklı saldırmazlık, iç işlere müdahale etmeme ve karşılıklı çıkarlar temelinde dostluk ilişkileri geliştirmek için anlaştı.

Tayvan'ı tanıyan ülke sayısı 15'e düştü

Geçen hafta Tayvan ile Pasifik'teki ada ülkelerinden Solomon Adaları ve Kiribati ilişkilerini kesmişti. Bu iki ülkenin ardından Tayvan lideri Tsai Ing-wen'ın iktidara geldiği 2016'dan bu yana Tayvan'ı tanıyan ülke sayısı 15'e düştü.

Solomon Adaları hükümeti, 16 Eylül'de Tayvan ile diplomatik ilişkilerine son vererek, Çin'i tanıma kararı aldığını açıklamış, Pekin yönetimi de Solomon Adaları'nın bu kararını "oldukça takdir ettiklerini" bildirmişti.

Daha önce Orta Amerika ülkeleri El Salvador, Panama, Afrika ülkeleri Burkina Faso, Sao Tome ve Karayip ülkesi Dominik Cumhuriyeti, Tayvan ile diplomatik ilişkilerini keserek Pekin yönetimiyle diplomatik ilişki kurmuştu.

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine Çan Kayşek (Chiang, Kai-shek) ve bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a yerleşerek 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının adada devam ettiğini ileri sürerek, bağımsızlık ilan etmiş ancak "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ın, Çin tarafından bağımsızlığı kabul edilmemişti.