Çin: Solomon Adaları ile İmzalanan Güvenlik Anlaşması, Herhangi Bir Üçüncü Tarafı Hedef Almıyor - Son Dakika
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Çin: Solomon Adaları ile İmzalanan Güvenlik Anlaşması, Herhangi Bir Üçüncü Tarafı Hedef Almıyor

19.04.2022 22:37
Çin: Solomon Adaları ile İmzalanan Güvenlik Anlaşması, Herhangi Bir Üçüncü Tarafı Hedef Almıyor

BEİJİNG, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Salı günü yaptığı açıklamada, Çin ve Solomon Adaları arasında güvenlik alanındaki işbirliğinin açık, şeffaf ve kapsayıcı olduğunu belirterek, bunun herhangi bir üçüncü tarafı hedef almadığını ifade etti.

BEİJİNG, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Salı günü yaptığı açıklamada, Çin ve Solomon Adaları arasında güvenlik alanındaki işbirliğinin açık, şeffaf ve kapsayıcı olduğunu belirterek, bunun herhangi bir üçüncü tarafı hedef almadığını ifade etti. Sözcü Wang günlük basın toplantısında, iki ülkenin güvenlik alanında işbirliğini öngören bir çerçeve anlaşması imzaladığını söyledi. Sözcü, iki egemen ve bağımsız devlet arasındaki normal alışverişi temsil eden bu ortaklığın, iki ülke arasındaki kapsamlı işbirliğinin önemli bir parçasını oluşturduğunu vurguladı. Wang, iki taraf arasındaki işbirliğinin, eşitlik ve karşılıklı yarar ilkeleri ile birbirlerinin istekleri ve gerçek ihtiyaçlarına saygı gösterme temeline dayandığını bildirdi.

Sözcü, anlaşma çerçevesinde iki tarafın toplumsal düzenin korunması, halkın can ve mal güvenliğinin teminat altına alınması, insani yardım sağlanması ve doğal afetlerle başa çıkma konularında işbirliği yapacağını söyledi.Wang, işbirliğinin amacının, Solomon Adaları ile Güney Pasifik bölgesinin ortak çıkarlarına hizmet eden Solomon Adaları'nda uzun vadeli istikrarı desteklemek olduğunun altını çizdi. Sözcü, anlaşmanın Solomon Adaları'nın mevcut ikili ve çok taraflı güvenlik işbirliği mekanizmalarına ters düşmemekle birlikte onları tamamladığını sözlerine ekledi.

Çin: Solomon Adaları ile İmzalanan Güvenlik Anlaşması, Herhangi Bir Üçüncü Tarafı Hedef Almıyor

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Çin Halk Cumhuriyeti, Solomon, Nisan, Sözcü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin: Solomon Adaları ile İmzalanan Güvenlik Anlaşması, Herhangi Bir Üçüncü Tarafı Hedef Almıyor - Son Dakika


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