Çin, Sri Lanka'ya Acil İnsani Yardım Sağlayacak - Son Dakika

BEİJİNG, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı sözcüsü Xu Wei Salı günü, Çin hükümetinin Sri Lanka'ya, mevcut zorluklarla başa çıkmasına yardımcı olmak için acil insani yardım sağlamaya karar verdiğini söyledi. Çin'in Sri Lanka'nın ekonomik zorluklarının farkında olduğunu belirten sözcü Xu, geleneksel dost bir komşu olarak Çin hükümetinin, mevcut zorluklarla başa çıkmasına yardımcı olmak amacıyla Sri Lanka'ya acil insani yardım sağlamaya karar verdiğini sözlerine ekledi. Xu, "Sri Lanka hükümetinin ve halkının geçici zorlukların üstesinden geleceğine; ekonomik ve sosyal istikrarı ve kalkınmayı sürdüreceğine inanıyoruz" dedi. Sri Lanka şu anda döviz, yakıt ve diğer temel ihtiyaç maddelerinin kıtlığının yanı sıra artan enflasyonla beraber ciddi bir ekonomik krizin içinde bulunuyor.