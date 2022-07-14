Çin, Standart Hale Getirilmiş İnsansız Açık Deniz Petrol-doğalgaz Platformu Kurdu - Son Dakika
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Çin, Standart Hale Getirilmiş İnsansız Açık Deniz Petrol-doğalgaz Platformu Kurdu

14.07.2022 18:30
Çin, Standart Hale Getirilmiş İnsansız Açık Deniz Petrol-doğalgaz Platformu Kurdu

BEİJİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC), Güney Çin Denizi'nin doğusundaki Enping petrol sahasında insansız bir açık deniz petrol ve doğalgaz platformunun kurulumunun tamamlandığını bildirdi.

BEİJİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC), Güney Çin Denizi'nin doğusundaki Enping petrol sahasında insansız bir açık deniz petrol ve doğalgaz platformunun kurulumunun tamamlandığını bildirdi. CNOOC'den Çarşamba günü yapılan açıklamada, platformun şirket tarafından standart hale getirilmiş bir tasarım ve inşaat ile yapıldığı belirtildi. Şirket açısından türünün ilk örneği olan platform, ofis ve yaşam binaları gibi tesisleri ortadan kaldırarak önemli inşaat ve bakım maliyetlerinden tasarruf sağlayabiliyor. Daha akıllı hale getirilen platform, uzaktan izleme, kayıt tutma ve denizdeki tesislerin güvenli bir şekilde kapatılmasını sağlama yeteneklerine de sahip. Petrol ve doğalgaz işleme kapasitesi önemli ölçüde iyileştirilen platform, tayfunlar sırasında üretime ara vermeden çalışabiliyor. Platformun ağırlığı, geleneksel platformların sadece üçte biri, güverte alanı ise yarısı kadar. Böylece bakım iş yükü yüzde 30 oranında azaltılabiliyor. Şirkete göre, yıllık işletme ve bakım maliyetlerinden 10 milyon yuandan (yaklaşık 1,5 milyon ABD doları) fazla tasarruf sağlanabilir.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Standart Hale Getirilmiş İnsansız Açık Deniz Petrol-doğalgaz Platformu Kurdu - Son Dakika

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