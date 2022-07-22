Çin: Suriye'ye Yönelik Tek Taraflı Yaptırımlar Derhal ve Tamamen Kaldırılmalı

Çin'in BM daimi temsilci yardımcısı, "Bu önlemler, Suriye'de insani durumun çözüme kavuşturulmasının önündeki en önemli engel haline gelmiştir ve bu yüzden derhal ve tamamen kaldırılmalıdır. Güvenlik Konseyi, bu yönde net kararlar almalıdır" dedi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 21 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dai Bing Perşembe günü yaptığı açıklamayla ilgili ülkelere Suriye'ye yönelik tek taraflı yaptırımları derhal ve tamamen kaldırma, BM Güvenlik Konseyi'ne de bu yönde net kararlar alma çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye'deki insani duruma ilişkin toplantısında konuşan Dai, "Suriye'ye insanlık, yansızlık ve tarafsızlık ilkelerine uygun şekilde insani yardım götürülmesinde Birleşmiş Milletler ve uluslararası topluma her zaman destek verdik" diye konuştu.

Tek taraflı yaptırımların, uluslararası insani yardım kuruluşlarının ülkede çalışmasını engelleyerek Suriye'deki sosyoekonomik toparlama ve kalkınma üzerinde tahmin edilemeyecek boyutlarda olumsuz etkilerde bulunduğunu vurgulayan Dai, "Bu önlemler, Suriye'de insani durumun çözüme kavuşturulmasının önündeki en önemli engel haline gelmiştir ve bu yüzden derhal ve tamamen kaldırılmalıdır. Güvenlik Konseyi, bu yönde net kararlar almalıdır" ifadelerini kullandı.

Güvenlik Konseyi, 12 Temmuz'da aldığı 2642 sayılı kararıyla Suriye'ye sınır ötesi yardım teslimatlarına altı aylığına yeniden izin verdi. Kararla Türkiye sınırındaki Bab el-Hava Sınır Kapısı kullanılarak yapılacak yardım teslimatlarına yönelik izin 10 Ocak 2023 tarihine kadar uzatıldı. İznin altı ay daha uzatılması için ayrı bir Güvenlik Konseyi kararı gerekecek.

Dai konuşmasında 2642 sayılı kararın, Suriye'ye yönelik sınır ötesi insani yardım izinlerinin yenilenmesine yönelik daha esnek bir düzenleme getirdiğini, bunun da Güvenlik Konseyi'nin izinleri zamanında değerlendirip gerekli ayarlamaları yapmasını kolaylaştıracağını dile getirdi.

Suriye'nin başkenti Şam'ın kırsal kesimlerinde buğday hasat eden çiftçiler ve çocuklar, 27 Haziran 2022. (Fotoğraf: Ammar Safarjalani/Xinhua)

Dai, "Birçok Konsey üyesi bu kararın lehine oy kullandı. Tüm tarafların uluslararası yardıma ilişkin temel ilkelere tam anlamıyla riayet etmelerini, Konsey kararının hükümlerini sıkı şekilde uygulamalarını, yardım çalışmalarının yansızlık ve şeffaflığını sağlamalarını ve bu çalışmaları daha amaca uygun ve etkin hala getirmelerini bekliyoruz" diye konuştu.

Karar konusunda yürütülen istişarelerde Çin sık sık tüm taraflara diyalog ve istişareye bağlı kalma ve uygulanabilir ve değerli bir çözüm bulunması amacıyla son ana kadar çalışma çağrısında bulundu.

Dai, ne yazık ki, izinin sona erişinden iki gün önce, halen bir uzlaşma imkanı bulunuyorken, Güvenlik Konseyi'nin kasıtlı olarak oylamaya başvurduğunu, bunun da veto kullanımıyla sonuçlandığını ifade etti.

Dai, "Bu şekilde oylamanın zorlamaya getirilmesine gerek yoktu" ifadelerini kullandı.

Bu durumun, farklılık ve karşıtlıklar karşısında Güvenlik Konseyi üyelerinin ancak diyalog ve istişare yolunu takip ederek mevcut sorunlara etkin çözümler bulabileceğini gösterdiğini vurgulayan Dai, zorla oylamaya gidilmesinin, bu karşıtlık ve farklılıkları tırmandırmaktan başka işe yaramayacağını ve Güvenlik Konseyi'nin sorumluluklarını etkin şekilde yerine getirmesine zarar vereceğini söyledi.