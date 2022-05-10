Çin, Suudi Arabistan Havacılık Sektörünün Ana Hedef Pazarı Haline Geldi - Son Dakika
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Çin, Suudi Arabistan Havacılık Sektörünün Ana Hedef Pazarı Haline Geldi

10.05.2022 15:17
Çin, Suudi Arabistan Havacılık Sektörünün Ana Hedef Pazarı Haline Geldi

RİYAD, 10 Mayıs (Xinhua) -- Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA) Stratejik Ticari İstihbarat Başkan Yardımcısı Mohammed Alkhuraisi Pazartesi günü, Çin'in, Suudi Arabistan'ın 2030 ekonomik vizyonunda belirlediği havacılık amacına ulaşmak için ana hedef pazarlarından biri...

RİYAD, 10 Mayıs (Xinhua) -- Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA) Stratejik Ticari İstihbarat Başkan Yardımcısı Mohammed Alkhuraisi Pazartesi günü, Çin'in, Suudi Arabistan'ın 2030 ekonomik vizyonunda belirlediği havacılık amacına ulaşmak için ana hedef pazarlarından biri olduğunu söyledi.

Alkhuraisi bu açıklamalarını, GACA tarafından düzenlenen Geleceğin Havacılık Forumu'nun açılış oturumu sırasında yaptı. Alkhuraisi, "Bu hedeflere ulaşmak için küresel havacılık sektörüyle ortak olmak ve eğitim, program değişimi ve yatırım fırsatlarında işbirliğini artırarak uzmanlık alışverişinde bulunmamız gerekiyor ve Çin ana hedef pazarlardan biri" diye konuştu.

Çin, Suudi Arabistan Havacılık Sektörünün Ana Hedef Pazarı Haline Geldi

Fotoğrafta, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kral Abdülaziz Uluslararası Konferans Merkezi'ndeki Geleceğin Havacılık Forumu sırasında iş konuşan ziyaretçiler ve delegeler görülüyor, 9 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Wang Haizhou/Xinhua)

Suudi Havacılık Stratejisi'nin "sektörü Ortadoğu'da bir numara yapmayı" amaçladığını söyleyen Alkhuraisi, "Hedefe ulaşmak için, 2030 yılına kadar 2019'daki yolcu sayısını üç kat artırarak 300 milyonun üzerine taşımamız ve uluslararası bağlantıları 2019'daki 99 destinasyondan 2030 yılına kadar krallığa doğrudan bağlı 250 destinasyona çıkarmamız gerekiyor" dedi.

Ziyaretçiler açısından, Suudi Arabistan'ın 2030 yılına kadar özellikle Asya ülkelerinden olmak üzere 100 milyon ziyaretçiyi ağırlamayı hedeflediğini söyleyen yetkili, Çin'in krallık için ana Asya pazarlarından biri olduğunu yineledi. "Asya pazarı, özellikle Çin, önceliklerimizin başında geliyor. Çin ile daha fazla çalışmak ve krallığa daha fazla Çinliyi davet etmek istiyoruz" diyen yetkili, Kovid-19 pandemisinin havacılık sektörünü daha önce hiç olmadığı kadar etkilediğine ve hava bağlantısının önemini ve zorluklarını kendilerine açıkça gösterdiğine değindi.

Alkhurais, GACA forumunu sürdürülebilirlik, Kovid sonrası iyileşme ve yolcu deneyiminin iyileştirilmesine odaklanılarak temel küresel zorlukları ele almak için harika bir fırsat olarak değerlendirdi. Forumun ayrıca, daha kolay ve daha keyifli uluslararası seyahat yapılmasını sağlamak için seyahat kısıtlamalarını hafifletme politikasına da odaklandığını söyleyen Alkhurais, Suudi Havacılık Stratejisi ile Ulusal Turizm Stratejisi'nin birbiriyle bağlantılı olduğunu kaydetti. Foruma 60 ülkeden 2.000'den fazla katılımcı iştirak ediyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Havacılık, Riyad, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin, Suudi Arabistan Havacılık Sektörünün Ana Hedef Pazarı Haline Geldi - Son Dakika


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