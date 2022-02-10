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Çin, Taliban'a "Afganistan'ın terör yatağı olmasını engelle" çağrısı yaptı - Son Dakika

Çin, Taliban'a "Afganistan'ın terör yatağı olmasını engelle" çağrısı yaptı

10.02.2022 19:47
Çin, Taliban'a "Afganistan'ın terör yatağı olmasını engelle" çağrısı yaptı

BİRLEŞMİŞ Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, Afganistan'daki güvenlik boşluğu nedeniyle terör tehdidinin arttığını belirterek, ülkenin tekrar "terör yatağı" olmasını engellemesi için Taliban'a çağrıda bulundu.

BİRLEŞMİŞ Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, Afganistan'daki güvenlik boşluğu nedeniyle terör tehdidinin arttığını belirterek, ülkenin tekrar "terör yatağı" olmasını engellemesi için Taliban'a çağrıda bulundu.

Zhang, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Afganistan'dan yabancı güçlerin geri çekilmesinin güvenlik boşluğu yarattığını söyledi.

Bu durumun terör örgütlerinin genişlemesi için bir fırsat oluşturduğunu belirten Zhang, Çin'in bu durumdan son derece endişeli olduğunu vurguladı.

Zhang, Taliban'a terörle mücadele taahhütlerini yerine getirme ve ülkenin bir kez daha terör örgütlerinin üreme alanı haline gelmesini önleme çağrısında bulundu.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Afganistan, Taliban, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin, Taliban'a 'Afganistan'ın terör yatağı olmasını engelle' çağrısı yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin, Taliban'a "Afganistan'ın terör yatağı olmasını engelle" çağrısı yaptı - Son Dakika
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