Son Dakika Haberleri: Çin tarafından yok edilen Uygur mezarları uydu görüntülerinde
Son Dakika Dünya Çin tarafından yok edilen Uygur mezarları uydu görüntülerinde

Çin tarafından yok edilen Uygur mezarları uydu görüntülerinde

2 saat önce

Uydu görüntüleri, Çin yönetiminin Doğu Türkistan'da aralarında yüzyıllardır var olan Uygurlara ait mezarlık ve türbeleri yok etmeyi sürdürdüğünü ortaya koyuyor

Çin tarafından yok edilen Uygur mezarları uydu görüntülerinde, System.String[]

Uydu görüntüleri, Çin yönetiminin Doğu Türkistan'da aralarında yüzyıllardır var olan Uygurlara ait mezarlık ve türbeleri yok etmeyi sürdürdüğünü ortaya koyuyor.


Fransız AFP ajansının çevre konusunda faaliyet yürüten Earthrise Alliance isimli sivil toplum kuruluşundan uzmanlarla yürüttüğü ortak araştırmaya göre Çin, son iki yıl içinde Doğu Türkistan'da onlarca mezarlığı yıktı.

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Sivil Toplum Kuruluşu, Çin Halk Cumhuriyeti, Fransız Haber Ajansı, Doğu Türkistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:21 
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