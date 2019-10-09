Çin tarafından yok edilen Uygur mezarları uydu görüntülerinde

Uydu görüntüleri, Çin yönetiminin Doğu Türkistan'da aralarında yüzyıllardır var olan Uygurlara ait mezarlık ve türbeleri yok etmeyi sürdürdüğünü ortaya koyuyor.



Fransız AFP ajansının çevre konusunda faaliyet yürüten Earthrise Alliance isimli sivil toplum kuruluşundan uzmanlarla yürüttüğü ortak araştırmaya göre Çin, son iki yıl içinde Doğu Türkistan'da onlarca mezarlığı yıktı.