Çin tarafından yok edilen Uygur mezarları uydu görüntülerinde
1 saat önce
Uydu görüntüleri, Çin yönetiminin Doğu Türkistan'da aralarında yüzyıllardır var olan Uygurlara ait mezarlık ve türbeleri yok etmeyi sürdürdüğünü ortaya koyuyor.
Uydu görüntüleri, Çin yönetiminin Doğu Türkistan'da aralarında yüzyıllardır var olan Uygurlara ait mezarlık ve türbeleri yok etmeyi sürdürdüğünü ortaya koyuyor
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:43
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