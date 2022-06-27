Çin, Taşımacılık Lojistiğindeki Tıkanmayı Açmak İçin Desteği Artırıyor - Son Dakika
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Çin, Taşımacılık Lojistiğindeki Tıkanmayı Açmak İçin Desteği Artırıyor

27.06.2022 14:24
Çin, Taşımacılık Lojistiğindeki Tıkanmayı Açmak İçin Desteği Artırıyor

BEİJİNG, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulaştırma Bakan Yardımcısı Zhao Chongjiu Pazartesi günü, ülkenin sanayi ve tedarik zincirlerini istikrara kavuşturmak ve daha geniş ekonomiye hız vermek amacıyla lojistik ve yük taşımacılığı dolaşımının sorunsuz akışını daha da sağlamak için...

BEİJİNG, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulaştırma Bakan Yardımcısı Zhao Chongjiu Pazartesi günü, ülkenin sanayi ve tedarik zincirlerini istikrara kavuşturmak ve daha geniş ekonomiye hız vermek amacıyla lojistik ve yük taşımacılığı dolaşımının sorunsuz akışını daha da sağlamak için önlemleri güçlendirdiğini bildirdi. Zhao basın brifinginde, Çin'in lojistiği azaltan yerel yönetimler tarafından alınan ortak yaklaşımların ve aşırı politika önlemlerinin denetimini yoğunlaştırdığını söyledi.

Üretimin yeniden başlamasını kolaylaştırmak için, yaz hasadına ilişkin taşıma hizmetini destekleyecek, sel ve depremden etkilenen bölgelerde engelsiz lojistik sağlamanın yanı sıra önemli merkezlerin operasyonel verimliliğini artıracak önlemler alındı. Zhao, ülkenin üretim ve operasyonda işletmelerin karşılaştığı zorlukları çözmek ve taşımacılık endüstrisindeki firmalara mali ve finansal desteği artırmak için çok yönlü stratejiler benimsediğini de belirtti. Temel lojistik göstergeler, artan dolaşım ve lojistik nedeniyle iyileştirmeler bildirdi. 24 Haziran itibarıyla, bu yıl büyük limanlardaki toplam kargo ve konteyner cirosu bir yıl öncesine göre sırasıyla yüzde 0,9 ve yüzde 2,3 arttı.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Taşımacılık Lojistiğindeki Tıkanmayı Açmak İçin Desteği Artırıyor - Son Dakika

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