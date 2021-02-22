Çin Tayland'a 200 bin dozluk Covid-19 aşısı teslim edecek - Son Dakika

Çinli şirket Sinovac tarafından yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen aşıların 200 bin dozluk ilk teslimatının Çarşamba günü Tayland'a ulaşması bekleniyor.

Dünya genelinde yaklaşık 111 milyon kişiye bulaşarak 2.46 milyonu aşkın can kaybına neden olan Covid-19 salgınında aşılama çabaları dünyanın farklı ülkelerinde sürerken, Tayland'da sürece dair yeni bir gelişme yaşandı. Çin üretimi Sinovac aşılarının 200 bin dozluk ilk bölümünün Çarşamba günü Bangkok'un Suvarnabhumi Havaalanı'na ulaşmasının beklendiği bildirildi. Tayland Halk Sağlığı Bakanı Anutin Charnvirakul teslimata hazır haldeki aşıların Çin'den yola çıkmadan önceki bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşırken, Tayland hükümetinin Sinovac'tan sipariş ettiği 2 milyon dozun geri kalanının Nisan ayına kadar ülkeye ulaşacağını ifade etti.

HÜKÜMET AÇIKLAMIŞTI

Tayland hükümetinden geçen hafta yapılan açıklamada Sinovac aşısının ilk 200 bin dozunun 24 Şubat'ta ülkeye gelmesinin beklendiği belirtilerek, Covid-19 aşılama programına bu ayın sonunda başlanacağı duyurulmuştu. Çinli Sinovac Tayland için üretilen 200 bin dozun 20 Şubat'ta sevkiyata hazır olacağını doğruladığını belirten Başbakan Yardımcısı ve Halk Sağlığı Bakanı Anutin Charnvirakul, teslim edilecek aşıların beyan edilen standartları karşıladığından emin olmak üzere son bir incelemeye tabi tutulacağını ifade etmişti.

Hastalık Kontrol Departmanı Genel Direktörü Opas Karnkawinpong ise bahsi geçen son incelemenin en fazla 2 ila 3 gün sürmesinin beklendiğini kaydetmişti. Başbakan Prayut Chan-o-cha da ilk parti aşıların teslim alınıp riskli gruplara uygulanmasının ardından, sürecin 800 bin dozluk ikinci parti ve 1 milyon dozluk üçüncü parti ile devam edeceğini açıklamıştı. Prayut, sonraki partilerin daha önce ilk dozunu alan grupta ikinci doz, diğer nüfusa ise ilk doz olarak uygulanacağını da sözlerine eklemişti.

ADIM ADIM UYGULANACAK

Tayland'da sağlık çalışanları ve kronik sağlık sorunları olan kişilerle bu ay sonunda başlayacak aşılama seferberliğinde ülkedeki göçmen işçiler de öncelikli gruplar arasında yer alacak.

AstraZeneca'nın ürettiği 26 milyon dozun planlandığı üzere Mayıs ve Haziran ayları arasında ülkeye ulaşması halinde teslimat sürecini 35 milyon doz daha izleyecek. Haziran- Aralık ayları arasında ise kademeli olarak genel nüfus aşılanacak.

Tayland'da toplam Covid-19 vakalarının sayısı bugün itibariyle 25 bin 504'e ulaşmış, ülkede şimdiye dek korona virüs nedeniyle 83 kişi yaşamını yitirmişti.

(Burak Ersoy/İHA)