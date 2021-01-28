- Çin, Tayland, Laos ve Myanmar'dan Mekong Nehri'nde 101. ortak devriye - Son Dakika

- Çin, Tayland, Laos ve Myanmar'dan Mekong Nehri'nde 101. ortak devriye

PEKİN - Çin, Laos, Myanmar ve Tayland'ın Salı günü Mekong Nehri'nde başlayan 101. ortak devriyesi devam ediyor.

Çin, Laos, Myanmar ve Tayland'ın kolluk kuvvetleri, 101'incisi gerçekleştirilen Mekong Nehri'ndeki ortak devriye için güçlerini birleştirdi. Salı günü başlayan ve halen devam eden ortak devriyede Yunnan Eyaleti Kamu Güvenliği Departmanı, gemilerin 4 gün boyunca 600 kilometreden fazla yol kat edeceğini duyurdu.

Devriyeden önce, 4 ülkenin kolluk kuvvetleri nehrin asayişini görüşmek için video konferans düzenleyerek yasa dışı faaliyetlere karşı birlikte mücadele etmeyi kabul etmişti. 4 ülkeden yetkililer, 2011 yılının Aralık ayından bu yana 11.85 ton uyuşturucu ele geçirdi ve 11 suç çetesini çökertti.

Çin'de Lancang Nehri olarak da bilinen Mekong Nehri, sınır ötesi nakliye için hayati öneme sahip bir su yolu konumunda bulunuyor.