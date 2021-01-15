Çin, Tayvan'a kaçmaya çalışan Hong Kongluyu temsil eden avukatın ruhsatını iptal etti - Son Dakika

Çin, Tayvan'a kaçmaya çalışan Hong Kongluyu temsil eden avukatın ruhsatını iptal etti

15.01.2021 22:05
Çin, Tayvan'a kaçmaya çalışan Hong Kongluyu temsil eden avukatın ruhsatını iptal etti, System.String[]

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden Tayvan'a kaçmaya çalışan 12 kişiden birini temsil eden avukatın ruhsatını iptal ettiği bildirildi.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden Tayvan'a kaçmaya çalışan 12 kişiden birini temsil eden avukatın ruhsatını iptal ettiği bildirildi.

Siçuan Eyaleti Adalet Bakanlığı, Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Yasası'nı ihlal ettikleri gerekçesi ile aranan ve geçen yıl ağustosta Tayvan'a kaçarken yakalanan 12 muhaliften birinin avukatlığını yapan Lu Sıvey'in avukatlık ruhsatını iptal etti.

Bakanlıktan geçen hafta yapılan açıklamada, avukatın dava sürecinde yaptığı değerlendirmelerin "toplum üzerinde olumsuz etki" yarattığı ve avukatlık yasasını ihlal ettiği ileri sürülmüştü.

Bakanlığa bağlı yerel hukuk bürolarınca Lu'ya bir çok kez Hong Konglu muhalifin avukatlığını yaptığı davayı bırakması çağrısı yapılmıştı.

Öte yandan, 12 muhaliften birinin avukatlığını yapan Rın Çuanniu da Henan Eyaleti Adalet Bakanlığınca benzer bir gerekçe ile avukatlık ruhsatını kaybedebileceği konusunda uyarılmıştı.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalanmıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan ilgili yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbede kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Adalet, Tayvan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin, Tayvan'a kaçmaya çalışan Hong Kongluyu temsil eden avukatın ruhsatını iptal etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

TRT spikerinden sosyal medyaya bomba gibi düşen Mesut Özil sorusu Arınç'tan saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'la ilgili açıklama: Bu kişileri azmettirenler asli failler gibi yargılanmalı Bakan Koca'nın aşı teşvik paylaşımına Seren Serengil'den yanıt: Ben bu aşıdan çok korkuyorum Fenerbahçe, anlaşma sağladığı Macar stoper Szalai'yi İstanbul'a getiriyor Çantadan çıkan cansız bedenin kimliğini 'perdeli parmak' belirledi Son Dakika: Türkiye'de 15 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 169 kişi vefat etti, 8 bin 314 yeni vaka tespit edildi Hesabındaki paralar buhar olunca Ebru Polat, çılgına döndü! Gerçek sonradan ortaya çıktı Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi Surel: Aşılananlarda ciddi bir yan etki görülmedi
Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel ile 4 yıllık anlaşmaya vardı Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel ile 4 yıllık anlaşmaya vardı         
22:17
Çaycı Hüseyin lakaplı Alpaslan Özmol'un yeni imajı sosyal medyaya damga vurdu Çaycı Hüseyin lakaplı Alpaslan Özmol'un yeni imajı sosyal medyaya damga vurdu         
21:40
Bursa'da pompalı dehşeti! Araç içinde saldırıya uğrayan iki arkadaş hayatını kaybetti Bursa'da pompalı dehşeti! Araç içinde saldırıya uğrayan iki arkadaş hayatını kaybetti         
21:23
Son Dakika: İzmir'in Seferihisar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem Son Dakika: İzmir'in Seferihisar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem         
20:27
Ramo'da şok eden ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda ediyor Ramo'da şok eden ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda ediyor         
19:47
Belçika'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan 5 gün sonra öldü Belçika'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan 5 gün sonra öldü         
19:27
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ek genelge! Kısıtlamadan muaf tutulanların listesi genişletildi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ek genelge! Kısıtlamadan muaf tutulanların listesi genişletildi         
18:24
Şarkıcı Doğuş, kozmetik sektörüne adım attı: Markama güveniyorum Şarkıcı Doğuş, kozmetik sektörüne adım attı: Markama güveniyorum         
17:10
Parkta soğuktan titrerken bulunan genç adam hiçbir yardımı kabul etmedi Parkta soğuktan titrerken bulunan genç adam hiçbir yardımı kabul etmedi         
15:57
Selçuk Özdağ'a yapılan saldırı sonrası Davutoğlu'ndan ilk açıklama: Erdoğan'dan açıklama bekliyoruz Selçuk Özdağ'a yapılan saldırı sonrası Davutoğlu'ndan ilk açıklama: Erdoğan'dan açıklama bekliyoruz         
15:47
Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı         
13:23
Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi         
11:47
WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel bilgilendirme: Mesajları kesinlikle göremiyoruz WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel bilgilendirme: Mesajları kesinlikle göremiyoruz         
11:20
Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar         
10:57
Oğlunu dövdüler diye bir kişiyi öldürüp dördünü yaralayan adam: Gururlu bir aileyiz Oğlunu dövdüler diye bir kişiyi öldürüp dördünü yaralayan adam: Gururlu bir aileyiz         
10:46
Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz         
10:41
Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada         
09:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2021 22:38:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin, Tayvan'a kaçmaya çalışan Hong Kongluyu temsil eden avukatın ruhsatını iptal etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei