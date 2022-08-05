Çin, G7 büyükelçilerine Tayvan'a ilişkin açıklamalarından dolayı rahatsızlığını dile getirdi - Son Dakika
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Çin, G7 büyükelçilerine Tayvan'a ilişkin açıklamalarından dolayı rahatsızlığını dile getirdi

05.08.2022 14:18
Çin, G7 büyükelçilerine Tayvan'a ilişkin açıklamalarından dolayı rahatsızlığını dile getirdi

Çin, Tayvan çevresinde başlattığı askeri tatbikatlar nedeniyle G7 ülkelerinin yaptığı ortak açıklamanın ardından, söz konusu ülkelerin büyükelçileri ile ortak imzacı Avrupa Birliği'nin Pekin'deki Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi'ni çağırarak rahatsızlığını aktardı.

Çin, Tayvan çevresinde başlattığı askeri tatbikatlar nedeniyle G7 ülkelerinin yaptığı ortak açıklamanın ardından, söz konusu ülkelerin büyükelçileri ile ortak imzacı Avrupa Birliği'nin Pekin'deki Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi'ni çağırarak rahatsızlığını aktardı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Yardımcısı Dıng Li'nin, büyükelçiler ve yüksek temsilci ile görüşmesinde açıklamanın Çin'in iç işlerine müdahale anlamına geldiğini belirttiği ifade edildi.

G7 ülkeleri, açıklamada, Çin'in Tayvan'a yönelik "gereksiz tırmandırma riski" taşıyan tatbikatlarından ve ekonomik baskılarından duyulan endişeyi dile getirmişti.

Çin'in Tayvan Boğazı etrafında "saldırgan askeri faaliyetlerde" bulunmak için ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ada'ya ziyaretini bir "bahane" olarak kullanmasına bir "gerekçe" olmadığı vurgulanan açıklamada, bölgede barış ve istikrarın korunması çağrısı yapılmıştı.

Çin, Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin ardından ABD'nin Pekin Büyükelçisi Nicholas Burns'u bakanlığa çağırarak ziyareti protesto etmişti.

Tayvan'ı kendi topraklarının parçası kabul eden Pekin, ziyareti "egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlali" olarak gördüğü ve sert karşı tedbirler alacağı uyarısında bulunmuştu.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Tayvan, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, G7 büyükelçilerine Tayvan'a ilişkin açıklamalarından dolayı rahatsızlığını dile getirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin, G7 büyükelçilerine Tayvan'a ilişkin açıklamalarından dolayı rahatsızlığını dile getirdi - Son Dakika
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