Çin, Tayvan çevresindeki tatbikatlarını sürdürdü - Son Dakika
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Çin, Tayvan çevresindeki tatbikatlarını sürdürdü

07.08.2022 22:05
Çin, Tayvan çevresindeki tatbikatlarını sürdürdü

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından başlattığı askeri tatbikatların 4'üncü gününde yerel saatle 17.00 itibarıyla (TSİ 12.00) 66 savaş uçağı ve 14 gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü duyurdu.

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından başlattığı askeri tatbikatların 4'üncü gününde yerel saatle 17.00 itibarıyla (TSİ 12.00) 66 savaş uçağı ve 14 gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çin hava ve deniz araçlarının elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve füze sistemleriyle izlendiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca uçaklardan 22'sinin Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı kabul edilen hava ve deniz hattının doğusunda ve Tayvan'ın Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'nin (ADIZ) güneybatı bölümünde uçtuğunun belirlendiği kaydedildi.

Bakanlık, Pelosi'nin Ada'yı ziyaret ettiği 3 Ağustos'ta 27, ziyaretin ardından Ada çevresinde tatbikatın başladığı 4 Ağustos'ta ise 22 Çin savaş uçağının Tayvan çevresinde görüldüğünü, 4 Ağustos'ta Çin ana karasından ateşlenen 11 güdümlü füzenin Tayvan'ın "kara suları" olarak gördüğü bölgeye düştüğünü bildirmişti.

Ayrıca 5 Ağustos'ta 68 savaş uçağı ve 13 savaş gemisinin, 6 Ağustos'ta ise 20 uçak ve 14 geminin Ada çevresinde görüldüğü duyurulmuştu.

Çin'in son 4 gündür sürdüğü tatbikatlar, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Ada'nın çevresinde fiili bir abluka oluşturmuştu. 6 bölgede yürütülen tatbikatlar nedeniyle bazı alanlar, gemi ve uçak trafiğine kapatılırken boğazda güvenlik endişesi nedeniyle seferlerin aksadığı bildirilmişti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'nın ziyareti

Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik Kongre heyetinin geçen hafta yaptığı ziyaret, Ada'yı topraklarının parçası gören Pekin'in tepkisini çekmişti. Çin Dışişleri Bakanlığı, Pelosi'nin uçağının Tayvan'a inmesinin hemen ardından yaptığı açıklamada ziyareti kınadığını bildirmiş, Savunma Bakanlığı da Ada çevresinde "bir dizi askeri tatbikat" düzenleyeceğini duyurmuştu.

Pelosi, 25 yıl aradan sonra Ada'yı ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.

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Kaynak: AA

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