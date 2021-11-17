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Çin, Tayvan'da "anayasa değişikliği yoluyla bağımsızlık girişimine" karşı - Son Dakika

Çin, Tayvan'da "anayasa değişikliği yoluyla bağımsızlık girişimine" karşı

17.11.2021 19:41
Çin, Tayvan'da "anayasa değişikliği yoluyla bağımsızlık girişimine" karşı

Çin, Tayvan'da anayasa değişikliği yoluyla bağımsızlık yönünde adım atılmasına karşı olduğunu bildirdi.

Çin, Tayvan'da anayasa değişikliği yoluyla bağımsızlık yönünde adım atılmasına karşı olduğunu bildirdi.

Devlet Konseyi Tayvan İlişkileri Ofisi Sözcüsü Cu Fınglien, düzenlediği basın toplantısında, adada iktidardaki Demokratik İlerici Parti'nin (DDP), mecliste anayasa değişikliği için gerekli oy oranını düşürme önerisi hakkında değerlendirmede bulundu.

Pekin hükümetinin konuyla ilgili gelişmeleri yakından izlediğinin altını çizen Sözcü Cu, ihtilaflı adanın bağımsızlığı için anayasasını değiştirmeye yönelik her türlü girişime karşı olduklarını belirtti.

DPP iktidarının her türlü uyarı ve muhalefete karşın bu tür girişimleri kendi çıkarına kullanmaya devam ettiğini ifade eden Cu, "Adadaki tüm diğer siyasi partilere ve akil insanları DPP'nin kumpasını teşhir etmeye ve Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın korunması ve Tayvan halkının iyiliği için somut adım atmaya çağırıyoruz." dedi.

DPP, 22 Ekim'de 6 reform önerisi içeren anayasa değişikliği taslağını kamuoyuna açıklamıştı. Taslakta mecliste anayasa değişikliklerinin kabul edilmesi için 3'te 2'lik nitelikli çoğunluk yerine üye tam sayısının yarısından bir fazlasının yeterli olduğu salt çoğunluk esasının aranması önerisine de yer verilmişti.

Öneriler arasında ayrıca, seçmen yaşının 18'e düşürülmesini, devlet memurlarının seçiminden sorumlu Sınav Erki ile devlet denetleme teşkilatı Kontrol Erki'nin kaldırılarak işlevlerinin yasama, yürütme ve yargı erkleri arasında paylaştırılmasını, adadaki hükümet başkanının seçimi ile göreve başlaması arasındaki sürenin kısaltılması, yasama organına bağlı bir insan hakları komitesi ve ulusal denetleme komitesi kurulaması yer almıştı.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kay-şek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının adada devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Tayvan'ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor ve adanın fiili bağımsızlığının hukuki bir statüye kazanmasına, adadaki hükümetin dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Bağımsızlık, Anayasa, Tayvan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin, Tayvan'da 'anayasa değişikliği yoluyla bağımsızlık girişimine' karşı - Son Dakika


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