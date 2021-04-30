Çin: Tayvan'da bağımsızlık yanlısı hareketleri durduracak kapasite ve inanca sahibiz - Son Dakika

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Venbin, ülkesinin Tayvan'ın bağımsızlığına yönelik ayrılıkçı faaliyetleri boşa çıkaracak inanca ve kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

United Press International'ın (UPI) haberine göre Vang, basına yaptığı açıklamada, Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen'in Demokratik İlerleme Partisinin Tayvan geriliminden sorumlu olduğunu söyledi.

Vang ayrıca, bazı güçlerin bağımsızlık arayışı içinde olarak provokasyon yaptığını vurguladı.

Vang, "Çin'in ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumada kararlı olduğunu ve 'Tayvan'ın bağımsızlığı' ayrılıkçı faaliyetlerini boşa çıkarmak için her türlü kapasiteye ve inanca sahip olduğunu vurgulamak istiyorum." dedi.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından, 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın diğer ülkelerle diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.