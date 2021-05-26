Çin, Tayvan'ın askeri açıdan Çin'le karşı karşıya gelme teşebbüsüne son vermesi gerektiğini belirtti - Son Dakika

Çin, F-16 savaş uçaklarını eğitim görevi için ABD'ye gönderen Tayvan'ın askeri açıdan Çin ile karşı karşıya gelme teşebbüsüne son vermesi gerektiğini bildirdi.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Çin Devlet Konseyi Tayvan İlişkileri Ofisi Sözcüsü Cu Fınglian, ülkesinin, ABD ve Tayvan arasındaki resmi alışverişin her türlüsüne karşı olduğunu kaydetti.

Cu, "Çin'in, ABD'yi 'Tek Çin' ilkesine ve üç Çin-ABD ortak bildirisine ciddiyetle uymaya, Tayvan'la ilgili sorunları ihtiyatlı ve düzgün şekilde ele almaya çağırıyor." ifadesini kullandı.

Tayvan dün 4 F-16 jetini eğitim görevi için ABD'ye göndermişti.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zıdong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakilen diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.