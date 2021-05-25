Çin, Tayvan'ın Dünya Sağlık Asamblesine katılma başvurusunun reddedilmesini olumlu karşıladı - Son Dakika

Çin, egemenlik ihtilafı yaşadığı Tayvan'ın Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) karar organı niteliğindeki Dünya Sağlık Asamblesine katılma başvurusunun reddedilmesini olumlu karşıladıklarını bildirdi.

Çin Devlet Konseyi Tayvan İlişkileri Ofisi Sözcüsü Cu Fınglian, düzenlediği basın toplantısında, Tayvan'ın asamblenin yıllık toplantısının gündemine katkı için yaptığı başvurunun geri çevrilmesinin uluslararası toplumun "tek Çin" ilkesi üzerindeki uzlaşmasını bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Sözcü Cu, Tayvan'da iktidardaki Demokrat İlerici Parti (DPP) hükümetinin ayrılıkçı tutumunun, "tek Çin" ilkesinin temelini oluşturan 1992 uzlaşmasını inkar etmesinin ada temsilcilerinin Dünya sağlık Asamblesine katılmasının siyasi temellerini ortadan kaldırdığını söyledi.

Tayvan'ın toplantı gündemine katkısının engellenmesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele alanındaki küresel çabalara zarar verdiği eleştirilerine yanıtlayan Cu, "Salgınla mücadelede uluslararası uçurum yaratıldığı iddiası siyasi bir yalandır. Bu, DPP hükümetinin Tayvan'ın bağımsızlığı arayışı için öne sürdüğü bir bahanedir." ifadesini kullandı.

Pekin'in Tayvan'daki soydaşlarının sağlığına ve refahına büyük önem verdiğinin altını çizen Cu, "tek Çin" ilkesi doğrultusunda Tayvan bölgesinin küresel sağlık meselelerine katılımı için gerekli düzenlemeleri yaptıklarını kaydetti. Cu, Kovid-19 salgının başlangıcından itibaren ana karadan Tayvan'a 260 bilgi notu gönderildiğini ve Tayvanlı temsilcilerin DSÖ'nün salgınla mücadele konusunda düzenlediği 16 teknik toplantıya katıldığını kaydetti.

Dünya Sağlık Asamblesi, dün Tayvan'ın 1 Haziran'a dek sürecek yıllık toplantısının gündemine katkı sunmasına yönelik başvuruyu reddetmişti.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zıdong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakilen diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.