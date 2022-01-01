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Çin, Tayvan nedeniyle 1990'da kapattığı Nikaragua'daki büyükelçiliğini yeniden açtı - Son Dakika

Çin, Tayvan nedeniyle 1990'da kapattığı Nikaragua'daki büyükelçiliğini yeniden açtı

01.01.2022 11:09
Çin, Tayvan nedeniyle 1990'da kapattığı Nikaragua'daki büyükelçiliğini yeniden açtı

Çin, Nikaragua'nın Tayvan ile ilişkileri kesmesinin ardından bu ülkede 1990'dan bu yana kapalı tuttuğu büyükelçiliğini yeniden açtı.

Çin, Nikaragua'nın Tayvan ile ilişkileri kesmesinin ardından bu ülkede 1990'dan bu yana kapalı tuttuğu büyükelçiliğini yeniden açtı.

Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada, iki ülke arasında "ideolojik bir yakınlık" olduğunu söyleyerek, bir milyon doz Sinopharm koronavirüs aşısı bağışladığı için Çin'e teşekkür etti.

Moncada, Çin'in, ihtilaflı Tayvan'ı tanıdığı gerekçesiyle 1990'dan bu yana Nikaragua'da kapalı tuttuğu büyükelçiliğini yeniden açtığını söyledi.

Ülkenin mevcut Devlet Başkanı Daniel Ortega, 1985'te Çin ile ilişkiler geliştirmiş ancak 1990'daki seçimlerde galip gelen Violeta Chamorro'nun hükümeti Tayvan'ı tanımıştı.

Ancak Çin ile ihtilaflı Tayvan'ı tanıyan az sayıdaki ülkeden Orta Amerika ülkesi Nikaragua, 9 Aralık'ta Tayvan ile ilişkilerini kesti.

Nikaragua hükümeti, Tayvan'ın eski büyükelçiliği ve diplomatik ofislerine Çin'e ait oldukları gerekçesiyle el koydu. Nikaragua'daki Çin'in yeni büyükelçiliği başka bir yerde bulunurken, el konulan binaların akıbeti bilinmiyor.

Tayvan'dan yapılan açıklamada, Nikaragua hükümetinin Tayvanlı diplomatlara ülkeden çıkmaları için sadece iki hafta süre vererek standart prosedürleri ihlal ettiğini belirtilerek, "Ortega rejiminin ağır yasa dışı eylemleri" kınandı.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve ÇinHalk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kay-şek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Tayvan'ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor. Çin, boğaz ve çevresindeki askeri varlığının yanı sıra Tayvan'ın fiili bağımsızlığının hukuki bir statü kazanmasına, Tayvan hükümetinin dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

ÇHC, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesini şart koşuyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Nikaragua, Tayvan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin, Tayvan nedeniyle 1990'da kapattığı Nikaragua'daki büyükelçiliğini yeniden açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin, Tayvan nedeniyle 1990'da kapattığı Nikaragua'daki büyükelçiliğini yeniden açtı - Son Dakika
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