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Çin, Tayvanlı şirkete "ayrılıkçılığı teşvik ettiği" gerekçesiyle ceza yağdırdı - Son Dakika

Çin, Tayvanlı şirkete "ayrılıkçılığı teşvik ettiği" gerekçesiyle ceza yağdırdı

24.11.2021 10:43
Çin, Tayvanlı şirkete "ayrılıkçılığı teşvik ettiği" gerekçesiyle ceza yağdırdı

Çin, anakarada faaliyet gösteren Tayvan menşeli Far Eastern Grubu'na, bazı yasa ve düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesiyle para cezaları kesti.

Çin, anakarada faaliyet gösteren Tayvan menşeli Far Eastern Grubu'na, bazı yasa ve düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesiyle para cezaları kesti.

Global Times gazetesi, grubun Çin ile ihtilaflı Tayvan adasındaki bağımsızlık eğilimli Demokratik İlerici Partiye (DPP) destek vererek "ayrılıkçılığı teşvik ettiği için" hedef alındığını ileri sürdü.

Haberde gruba bağlı Far Eastern New Century tekstil şirketine, farklı eyaletlerindeki düzenleyiciler tarafından iş kanunu ile çevre koruma düzenlemelerini ihlal ve diğer gerekçelerle toplam 36,5 milyon yuan (5,7 milyon dolar) para cezası verildiği bildirildi.

Ayrıca gruba bağlı diğer şirketler hakkında Ciangsu, Ciangşi, Hubey ve Siçuan eyaletleri ile Şanghay şehrinde soruşturmalar başlatıldığı belirtildi.

Gazete, grubun, 2020 meclis seçimlerinde DPP'ye 2,09 milyon dolar bağış yaptığını ve partinin en büyük bağışçısı konumunda olduğunu vurguladı.

Yetkililerin gruba verilen cezaların emsal niteliğinde olmasını istediğini vurgulayan gazete, Çin'deki tüm Tayvan şirketlerinin değil, ayrılıkçı siyasi eğilimlere sponsorluk yapan şirketlerin cezalandırılmasının amaçlandığını savundu.

Çin daha önce aralarında adadaki hükümetin Başbakanı Su Tseng-chang, Dışişleri Bakanı Joseph Wu ile Meclis Başkanı You Si-kun'in bulunduğu DPP'li siyasetçiler ve ailelerine anakaraya giriş yasağı ve bazı yaptırımlar getirmişti.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kay-şek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Tayvan'ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor. Çin, boğaz ve çevresindeki askeri varlığının yanı sıra Tayvan'ın fiili bağımsızlığının hukuki bir statü kazanmasına, Tayvan hükümetinin dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, Gazete, Tayvan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin, Tayvanlı şirkete 'ayrılıkçılığı teşvik ettiği' gerekçesiyle ceza yağdırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin, Tayvanlı şirkete "ayrılıkçılığı teşvik ettiği" gerekçesiyle ceza yağdırdı - Son Dakika
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