Son Dakika Haberleri: Çin Teknoloji Bakanlığı, Akıllı Telefon Üretiminin %0,6 Azaldığını Açıkladı

Çin Teknoloji Bakanlığı, Akıllı Telefon Üretiminin %0,6 Azaldığını Açıkladı

1 saat önce

İletişim ekipmanları ile bilişim teknolojisi donanımları arasındaki mesafe, internetin çıkışıyla beraber 1990'lardan beri gitgide daralıyor. Son raporlar ise, bu durumun iletişim ekipmanları lehinde olduğu ve bu cihazların iyice arttığını ortaya koyuyor.

Çin Teknoloji Bakanlığı, Akıllı Telefon Üretiminin %0,6 Azaldığını Açıkladı, System.String[]
İletişim ekipmanı dediğimiz şey, aslında telekomünikasyon amacıyla kullanılan her donanımdır. Bu ekipmanların en büyük üreticileri ise, birçoğumuzun tahmin edebileceği üzere Çin, ABD ve Japonya iken en büyük tedarikçileri ise Huawei, Cisco, Fujitsu ve Nokia.



Çin'in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın açıkladığı son veriler, 2018'de Çin'deki elektronik bilgi üretim endüstrisinin ilerleme eğilimde olduğunu ortaya koydu. İletişim ekipmanları sanayisinin katma değeri her yıl ortalama olarak %13,8 artmışken ihracat değeri ise %12,6 artış gösterdi. Mobil ürünlere bakıldığındaysa genel olarak %4,1 azalma görülürken akıllı telefonlarda bu oran %0,6 olarak kaydedildi.




Elektronik sanayisindeki artış miktarı ise %13,1 ile benzer şekilde oldukça yüksek. Bu oranın diğer tüm sanayilerin ortalamasından %6,9 fazla olduğunu da belirtmemiz gerekiyor. Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'na göre elektronikteki artış miktarı, beklediklerinden oldukça yüksek.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:45 

Nokia, Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji
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