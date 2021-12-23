Çin, teknoloji test uydularını fırlattı - Son Dakika

Çin, teknoloji test uyduları Şiyan-12 01 ve 02'yi uzaya gönderdi.
Xinhua ajansının haberine göre uydular, Long March (Uzun Yürüyüş) 7A roketiyle ülkenin güneyindeki Haynan Adası'ndaki Vınçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Uyduların, fırlatışın ardından planlanan yörünge konuma yerleştiği bildirildi.
Şiyan-12 uyduları, Çin'in uydu teknolojisi testleri için yörüngede kurduğu takım uydu ağına katılacak. Uydu ağına en son, 25 Kasım'da fırlatılan Şiyan-11 uydusu katılmıştı.
Kaynak: AA
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