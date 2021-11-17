Çin, temiz kömür projelerine destek için "yeniden borç verme mekanizması" oluşturacak - Son Dakika

Çin, ısınma ve elektrik üretimi için büyük oranda bağımlı olduğu kömürün temiz ve etkin kullanımını teşvik etmek için 200 milyar yuan (yaklaşık 31,36 milyar dolar) tutarında "yeniden borç verme mekanizması" oluşturacağını açıkladı.

Çin'de kabine işlevini yerine getiren Devlet Konseyi toplantısının ardından yapılan açıklamada, mekanizmanın Merkez Bankası kanalıyla bankalara ve kredi kuruluşlarına kömür bağlantılı temiz enerji projelerine kredi vermeleri için finansman desteği sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, temiz ve yüksek performanslı işlemeye, çevreyle uyumlu ve akıllı tasarrufa, etkin kullanıma ve kömür yatağı metan gazının değerlendirilmesine odaklanan projelerin tercih edileceği bildirildi.

Mekanizma, Çin'in son dönemde artan uluslararası fiyatlar nedeniyle kömür üretiminde ve tasarrufunda yaşadığı sıkıntı ile karbon emisyonlarını azaltma hedefine aynı anda çözüm üretmeyi hedefliyor.

31 eyalet ve bölgenin 20'sinde elektrik kesintileri yaşanmıştı

Çin'de, elektrik üretiminin yüzde 56'sı kömürle çalışan termik santrallerden sağlanıyor. Ülkede, küresel kömür fiyatlarının artması nedeniyle arzda ve buna bağlı elektrik üretiminde sıkıntılar yaşanıyor.

Üreticiler, girdi maliyetinin zarar edecek oranda artması nedeniyle elektrik arzını durdurmak zorunda kalmış, bu sebeple Çin ana karasındaki 31 eyalet ve bölgenin 20'sinde eylülde aralıklı elektrik kesintileri meydana gelmişti.

Hane halkı elektriğinin büyük ölçüde kömürle çalışan santrallerden sağlandığı kuzeydoğu eyaletlerinde çok sayıda kentte habersiz enerji kesintileri yaşanmıştı. İç, güney ve doğu eyaletlerinde birçok fabrika ve imalathaneye kesintili elektrik verilmesi üretimde sıkıntılara yol açmıştı.

Kesintiler nedeniyle Apple ve Tesla gibi büyük küresel şirketlerin yanı sıra küresel imalat zincirlerinde önemli rolü olan çok sayıda küçük ve orta ölçekli işletme, üretime ara vermek zorunda kalmıştı.

Çin, olası enerji krizini önlemek üzere kömür arzını ve stoklarını artırmaya başlamıştı. Kömür üretimi ekimde 10, kasımda 12 milyon tonu aşarak rekor kırmıştı. Stoklar da 14 Kasım'da 129 milyon tona çıkmış, iç tüketimi 22 gün karşılayacak miktara ulaşmıştı.