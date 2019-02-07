Çin Temsilciliklerinin İlk Instagram Hesabı Açıldı
10 dakika önce
Çin'in New York Başkonsolosluğu, önceki gün resmi Instagram hesabı açtı. Böylece, Çin'in yurtdışı temsilciliklerinin ilk resmi Instagram hesabı açılmış oldu.
"Chinacg_nyc" ismiyle açılan hesapta esas olarak, Çin ve ABD arasında çeşitli alanlarda yürütülen iletişimin yanı sıra, Çin'in kültürü, tarihi ile doğal güzellikleri, başkonsolosluk faaliyetleri, konsolosluk hizmetleri, haberler ve Çin'in önemli politikalarına dair bilgiler paylaşılacak.
Çin Halk Cumhuriyeti New York Başkonsolosu Huang Ping, hesabın açılmasının ardından sayfada paylaşılan videosunda, "Bu hesap aracılığıyla, güzel ve büyüleyici bir Çin ve Çin ile ABD halkları arasındaki kapsamlı ve sıkı iletişim ile işbirliğini görebilirsiniz."dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:50 Kaynak: Bültenler
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