Çin Temsilciliklerinin İlk Instagram Hesabı Açıldı

"Chinacg_nyc" ismiyle açılan hesapta esas olarak, Çin ve ABD arasında çeşitli alanlarda yürütülen iletişimin yanı sıra, Çin'in kültürü, tarihi ile doğal güzellikleri, başkonsolosluk faaliyetleri, konsolosluk hizmetleri, haberler ve Çin'in önemli politikalarına dair bilgiler paylaşılacak.

Çin Halk Cumhuriyeti New York Başkonsolosu Huang Ping, hesabın açılmasının ardından sayfada paylaşılan videosunda, "Bu hesap aracılığıyla, güzel ve büyüleyici bir Çin ve Çin ile ABD halkları arasındaki kapsamlı ve sıkı iletişim ile işbirliğini görebilirsiniz."dedi.