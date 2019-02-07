Son Dakika Haberleri: Çin Temsilciliklerinin İlk Instagram Hesabı Açıldı

Çin Temsilciliklerinin İlk Instagram Hesabı Açıldı

10 dakika önce

Çin'in New York Başkonsolosluğu, önceki gün resmi Instagram hesabı açtı. Böylece, Çin'in yurtdışı temsilciliklerinin ilk resmi Instagram hesabı açılmış oldu.

Çin Temsilciliklerinin İlk Instagram Hesabı Açıldı, System.String[]

"Chinacg_nyc" ismiyle açılan hesapta esas olarak, Çin ve ABD arasında çeşitli alanlarda yürütülen iletişimin yanı sıra, Çin'in kültürü, tarihi ile doğal güzellikleri, başkonsolosluk faaliyetleri, konsolosluk hizmetleri, haberler ve Çin'in önemli politikalarına dair bilgiler paylaşılacak.

Çin Halk Cumhuriyeti New York Başkonsolosu Huang Ping, hesabın açılmasının ardından sayfada paylaşılan videosunda, "Bu hesap aracılığıyla, güzel ve büyüleyici bir Çin ve Çin ile ABD halkları arasındaki kapsamlı ve sıkı iletişim ile işbirliğini görebilirsiniz."dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:50 Kaynak: Bültenler

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müslüman Mahkum, İdamı İçin Yanında İmam İsteyince İnfazı Durdu Rusya'dan ABD'ye Sert Venezuela Uyarısı: Askeri Müdahalenin Çok Yıkıcı Sonuçları Olur

Bakan Gül'den, 'Gülen Mısır'a Kaçacak' İddiasına Yanıt Verdi Almanya'dan ABD'yi Sinirlendiren Adım: Türkiye'ye Değil Bize Gönderecektiniz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 14:00:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin Temsilciliklerinin İlk Instagram Hesabı Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]