Çin Temsilcisi: BM İnsan Hakları Organı İşbirliği ve Diyalog İçin Bir Platform Olarak Hizmet Etmeli

CENEVRE, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin'in BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Chen Xu Salı günü, çok taraflı insan hakları mekanizmalarının bir anlaşmazlık ve çatışma yeri değil, işbirliği ve diyalog için bir platform olarak hizmet etmesi gerektiğini söyledi. İnsan Hakları Konseyi'nin devam eden 50. oturumunda konuşan Chen, son yıllarda "İnsan Hakları Konseyi'nin giderek daha siyasi ve çatışmacı hale geldiğini ve İnsan Hakları Konseyi'nin asıl amacına ciddi şekilde ters düşen dezenformasyonun yaygınlaştığını" belirtti.

Chen, tüm tarafların insan hakları alanında çok taraflılığı teşvik etmesi, evrensellik, tarafsızlık, objektiflik, seçici olmama ve siyasallaşmama ilkelerini desteklemesi ve uluslararası insan hakları davasının sağlam gelişimini birlikte teşvik etmesi gerektiğini kaydetti. Daimi Temsilci Chen, "Çok taraflı insan hakları mekanizmaları, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın amaç ve ilkelerine bağlı kalmalı, insanlığın ortak değerlerini desteklemeli ve insan hakları konularının siyasallaştırılmasına ve araçsallaştırılmasına, çifte standardın yanı sıra insan hakları bahanesiyle üye devletlerin iç işlerine müdahale edilmesine karşı çıkmalıdır" dedi.

Yapıcı diyalog ve işbirliği eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde yürütülürken dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Chen, "Ortak anlayışı genişletmek, farklılıkları azaltmak, karşılıklı öğrenmeyi teşvik etmek ve birlikte ilerlemek için çaba göstermeliyiz" dedi. Chen, konseye hitaben, çok taraflı insan hakları mekanizmalarının da doğru ve objektif bilgiler temelinde çalışması, devletlerin egemenliğine ve her ülkenin kendi ulusal koşulları ışığında seçtiği insan hakları gelişim yoluna saygı duyması ve bu konuda ilgili ülkelerin rızasıyla teknik yardım sağlaması gerektiğini söyledi. Chen sözlerini, "Çok taraflı insan hakları mekanizmalarının kadrosu, adil coğrafi dağılım ilkesini yansıtmalı ve çok taraflı insan hakları mekanizmalarını tamamen temsil edici hale getirmek için gelişmekte olan ülkelerden daha fazla yetenek almalıdır" diyerek tamamladı.