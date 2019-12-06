Son Dakika Haberleri: Çin Tesla'yı devlet teşviği listesine ekledi
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Çin Tesla'yı devlet teşviği listesine ekledi

6 saat önce

Çin Sanayi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, devlet teşviği yapılacak araçlar listesine Shanghai'da üretilen Tesla Model 3'ü ekledi.

Çin Tesla'yı devlet teşviği listesine ekledi, System.String[]
– Çin Sanayi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, devlet teşviği yapılacak araçlar listesine Shanghai'da üretilen Tesla Model 3'ü ekledi.

Çin'de üretilen aracın henüz hangi yardım kapsamına dahil edileceği açıklanmazken, Tesla Çin'de üretilen Model 3'ün 25 Ocak tarihinden itibaren teslimatlara hazır olacağını duyurdu.


- İstanbul
Çin Halk Cumhuriyeti, Nicola Tesla, Shanghai, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:43 Kaynak: DHA
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