Çin Tesla'yı devlet teşviği listesine ekledi

– Çin Sanayi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, devlet teşviği yapılacak araçlar listesine Shanghai 'da üretilen Tesla Model 3'ü ekledi.

Çin'de üretilen aracın henüz hangi yardım kapsamına dahil edileceği açıklanmazken, Tesla Çin'de üretilen Model 3'ün 25 Ocak tarihinden itibaren teslimatlara hazır olacağını duyurdu.

- İstanbul