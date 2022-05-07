Çin, Tianzhou-4 Kargo Uzay Aracını Fırlatmaya Hazırlanıyor - Son Dakika

WENCHANG, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA) Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Tianzhou-4 kargo uzay aracıyla Uzun Yürüyüş-7 Y5 taşıyıcı roketinin Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndaki fırlatma bölgesine nakledildiğini bildirdi. CMSA, Tianzhou-4 kargo uzay aracının yakın gelecekte uygun bir zamanda ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılacağını belirtti. Ajans, fırlatma bölgesindeki tesis ve ekipmanların iyi durumda olduğunu ve fırlatma öncesi çeşitli işlev kontrollerinin ve ortak testlerin planladığı şekilde gerçekleştirileceğini ifade etti.