Çin, Tianzhou-4 Kargo Uzay Aracını Fırlatmaya Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Çin, Tianzhou-4 Kargo Uzay Aracını Fırlatmaya Hazırlanıyor

07.05.2022 10:49
Çin, Tianzhou-4 Kargo Uzay Aracını Fırlatmaya Hazırlanıyor

WENCHANG, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA) Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Tianzhou-4 kargo uzay aracıyla Uzun Yürüyüş-7 Y5 taşıyıcı roketinin Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndaki fırlatma bölgesine nakledildiğini bildirdi.

WENCHANG, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA) Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Tianzhou-4 kargo uzay aracıyla Uzun Yürüyüş-7 Y5 taşıyıcı roketinin Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndaki fırlatma bölgesine nakledildiğini bildirdi. CMSA, Tianzhou-4 kargo uzay aracının yakın gelecekte uygun bir zamanda ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılacağını belirtti. Ajans, fırlatma bölgesindeki tesis ve ekipmanların iyi durumda olduğunu ve fırlatma öncesi çeşitli işlev kontrollerinin ve ortak testlerin planladığı şekilde gerçekleştirileceğini ifade etti.

YORUMLAR
500
Video: Beijing'de Restoranlarda Paket Servisler Tam Kapasite Çalışıyor Video: Beijing'de Restoranlarda Paket Servisler Tam Kapasite Çalışıyor Video: Beijing'de Restoranlarda Paket Servisler Tam Kapasite Çalışıyor Video: Beijing'de Restoranlarda Paket Servisler Tam Kapasite Çalışıyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Cumartesi, Mayıs, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin, Tianzhou-4 Kargo Uzay Aracını Fırlatmaya Hazırlanıyor - Son Dakika


Son Dakika
10:33 Yaşlı adamın şüpheli ölümü: İpe asılı bulundu
10:30 Hadise ve Mehmet Dinçerler balayına gitti, paylaşımları olay oldu!
10:28 Türkiye halkı ekonomiyle ilgili ümidini yitirdi: Krizi ne Erdoğan ne hükümet ne de muhalefet çözebilir!
10:15 Chelsea'nin yeni sahibi oldu!
10:14 Gelin evindeki kız istemede damatların ismi karıştı, salon kahkahayı patlattı
10:06 Ekrem İmamoğlu'ndan 'fotoğraf' tepkilerine yönelik tepki çeken açıklama: Vız gelir tırıs gider
09:21 Böylesi görülmedi! Survivor sunucusu Murat Ceylan avazı çıktığı kadar bağırdı
09:20 Nagehan Alçılı Karadeniz gezisi sosyal medyanın gündeminden düşmüyor
09:17 Kervana Davutoğlu'nun partisi de katıldı: Gelecek Partisi'nden Ümit Özdağ'a ırkçılık suçlaması
09:15 Özdağ-Soylu tartışmasına suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı da girdi, FETÖ iması yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 10:56:09. #1.12#
SON DAKİKA: Çin, Tianzhou-4 Kargo Uzay Aracını Fırlatmaya Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement