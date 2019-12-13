Çin: Ticaret anlaşması iki tarafa da yararlı olmalı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Çin: Ticaret anlaşması iki tarafa da yararlı olmalı - Son Dakika Ekonomi

Çin: Ticaret anlaşması iki tarafa da yararlı olmalı

6 saat önce

Çin Dışişleri Bakanılığı'ndan Cuma günü yapılan açıklamada, ülkenin ABD ile arasındaki ticaret anlaşmazlıklarını çözme konusunda kararlı olduğunu, ancak anlaşmanın iki taraf için de faydalı olması gerektiği belirtildi.

Çin: Ticaret anlaşması iki tarafa da yararlı olmalı, System.String[]
– Çin Dışişleri Bakanılığı'ndan Cuma günü yapılan açıklamada, ülkenin ABD ile arasındaki ticaret anlaşmazlıklarını çözme konusunda kararlı olduğunu, ancak anlaşmanın iki taraf için de faydalı olması gerektiği belirtildi.

Perşembe günü basına yansıyan haberlerde, ABD'nin Çin ile bir ticaret anlaşması üzerinde anlaştığı ve 15 Aralık tarihinde yürürlüğe girmesi planlanan ek gümrük vergilerinin iptal edildiği ve 360 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan ek gümrük vergilerinin yarı yarıya azaltılacağı belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da, Çin'e uygulanması planlanan ek gümrük vergilerinin başlamasına bir gün kala yaptığı açıklamada Çin ile ticaret anlaşmasına varmaya çok yaklaştıklarını vurguladı. Trump Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Çin ile BÜYÜK BİR ANLAŞMA imzalamaya ÇOK yaklaştık" dedi ve "(Anlaşmayı) Onlar istiyor, biz de istiyoruz" diye ekledi.


- İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:12 Kaynak: DHA
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