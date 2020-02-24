Çin ticaret anlaşmasında virüs etkisi yok - Son Dakika
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Çin ticaret anlaşmasında virüs etkisi yok

6 saat önce

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Covid-19 salgınının, ülkesinin Çin ile imzaladığı birinci aşama ticaret anlaşmasının üzerinde hehangi bir olumsuz etki görmediğini vurguladı, ancak Covid-19 salgını daha da yayıldığı takdirde durumun değişebileceğine dikkat çekti.

Çin ticaret anlaşmasında virüs etkisi yok, System.String[]

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Covid-19 salgınının, ülkesinin Çin ile imzaladığı birinci aşama ticaret anlaşmasının üzerinde hehangi bir olumsuz etki görmediğini vurguladı, ancak Covid-19 salgını daha da yayıldığı takdirde durumun değişebileceğine dikkat çekti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mnuchin, küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmesinde de, Covid-19 salgınının küresel ekonomiye etkileri konusunda öngörüde bulunmak için hala çok erken olduğuna işaret etti ve resmin tam olarak görülebilmesi için daha birkaç haftaya gereksinim olduğu söyledi.

Riyad'daki G-20 Zirvesi sırasında da, CNBC'nin sorularını yanıtlayan Mnuchin, "Sanırım, virüsün nasıl yansıyacağını görebilmek için, iyi istatistiksel verilere ulaşabilmek için, üç ya da dört haftaya daha gereksinim var" dedi.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyon Başkan Yardımcısı Ning Jizhe, geçen ay Davos'ta gazetecilerin sorularını yanıtlarken, ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasına ilişkin ikinci aşama müzakereleri için henüz bir tarih belirlenmediğini söyledi.

Ning Davos'ta gazetecilerin sorularını yanıtlarken, "Bu aşamada, birinci aşama anlaşmanın uygulamaya geçilmesine odaklanmış durumdayız" dedi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Steven Mnuchin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:27 Kaynak: DHA
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