Çin ticaret anlaşmasını Trump ve Xi imzalayacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Çin ticaret anlaşmasını Trump ve Xi imzalayacak - Son Dakika Ekonomi

Çin ticaret anlaşmasını Trump ve Xi imzalayacak

6 saat önce

ABD ve Çin arasında ilk aşamasına ilişkin uzlaşma sağlanan ticaret anlaşmasını, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping imzalayacak.

Çin ticaret anlaşmasını Trump ve Xi imzalayacak, System.String[]

ABD ve Çin arasında ilk aşamasına ilişkin uzlaşma sağlanan ticaret anlaşmasını, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping imzalayacak.

ABD askerleriyle bir telekonferans görüşmesi yapan Trump, "Bir imza töreni ypacağız... Bir araya geldiğimizde  hızlıca imzaları atacağız, çünkü bunun yapılmasını istiyoruz. Anlaşma yapıldı. Artık yalnızca çeviriler yapılıyor" dedi.

ABD tarafının "anlaşmanın tamamlandığına" ilişkin açıklamalarına karşılık, Çin tarafı henüz anlaşmanın tamamlandığını onaylayan bir açıklama yapmadı.

Çin Ticaret Bakanlığı geçen hafta yaptığı açıklamada, anlaşmaya ilişkin ayrıntıların, resmi imzalar atıldıktan sonra açıklanacağını duyurdu.


Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:06 Kaynak: DHA
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