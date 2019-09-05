Son Dakika Haberleri: Çin ticaret bakanı: abd ile ticaret görüşmeleri çok iyi gidiyor
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Çin ticaret bakanı: abd ile ticaret görüşmeleri çok iyi gidiyor

3 saat önce

Çin Ticaret Bakanı Gao Hucheng, ülkesiyle ABD arasında devam eden ticaret görüşmelerinin "çok iyi" gittiğini vurguladı.

Çin ticaret bakanı: abd ile ticaret görüşmeleri çok iyi gidiyor, System.String[]

Çin Ticaret Bakanı Gao Hucheng, ülkesiyle ABD arasında devam eden ticaret görüşmelerinin "çok iyi" gittiğini vurguladı.

Gao, aynı zamanda sürecin iki ülkenin gelecekteki ticari iş birlikleri için de önemli rol oynayacağının altını çizdi.

Çin Ticaret Bakanlığı ayrıca, Çin ve ABD'in Washington'da Ekim ayı başlarında üst düzey ticaret görüşmeleri yapmak konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Bakanlığın, ticaret savaşındaki tırmanmanın küresel ekonomik resesyonu tetikleyebileceği endişelerini artırmasının ardından gelen açıklamasından önce, Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile telefonda görüştü. Bakanlık açıklamasına göre görüşmede, Çin'in Merkez Bankası Başkanı Yi Gang da yer aldı.

Açıklamada, iki ülkenin ticaret ekiplerinin Ekim'de yapılacak üst-düzey görüşmelerden önce Eylül ortasında görüşmeler gerçekleştirecekleri ve iki tarafın da uygun koşulları yaratmak için adım atacakları belirtildi ve "İki taraf da birlikte çalışma ve istişareler için iyi koşullar yaratacak fiili adımlar atma konusunda anlaştı" denildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:42 Kaynak: DHA
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