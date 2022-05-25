Çin Ticaret Bakanlığı: ABD'nin Yeni Ekonomik Çerçevesi Mevcut Mekanizmaları Baltalamamalı - Son Dakika
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Çin Ticaret Bakanlığı: ABD'nin Yeni Ekonomik Çerçevesi Mevcut Mekanizmaları Baltalamamalı

25.05.2022 16:03
Çin Ticaret Bakanlığı: ABD'nin Yeni Ekonomik Çerçevesi Mevcut Mekanizmaları Baltalamamalı

BEİJİNG, 25 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Salı günü, ülkenin, yeni Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi'ne (IPEF) dair görüşlerini paylaştı.

BEİJİNG, 25 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Salı günü, ülkenin, yeni Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi'ne (IPEF) dair görüşlerini paylaştı. Çin'in, bu çerçevenin Asya-Pasifik bölgesindeki mevcut mekanizmaları baltalamak ve bölmek yerine refah, kalkınma ve ekonomik işbirliğini kolaylaştırması gerektiğine inandığı belirtildi. Bakanlık, ABD'nin Pazartesi günü çerçevenin başlatıldığına ilişkin duyurusuna yanıt olarak, Asya-Pasifik ekonomisinin başarısının açıklık, işbirliği ve karşılıklı fayda sağlamada yattığını söyledi. Açıklamada,bilgili girişimlerin bölgenin refahına ve kalkınmasına katkıda bulunması, ayrımcı ve dışlayıcı olmaktansa açık ve kapsayıcı olması, mevcut mekanizmaları baltalamak ve bölmek yerine ekonomik işbirliği ile dayanışmayı teşvik etmesi gerektiği belirtildi.

Bakanlık sözcüsü, "Çin, sözü edilen ilkelere uyan herhangi bir bölgesel ekonomik girişime karşı açık olma tavrını sürdürüyor" dedi. Çin'in açık bölgeselciliğe bağlı kalacağını ve Asya-Pasifik bölgesindeki ticaret ortaklarıyla iyi ve kötü günde beraber olacağını söyleyen sözcü, Çin'in bölgesel ekonomik entegrasyonu artırmak, bölgede ekonomik toparlanmayı teşvik etmek, bölgesel barışı ve istikrarlı kalkınmayı sürdürmek için tüm taraflarla pragmatik işbirliğini ilerletmeye hazır olduğunu belirtti.

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Kaynak: Xinhua

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