Çin Ticaret Bakanlığı: ABD yaptırım uygularsa Çin karşılık verecek
1 saat önce
– Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng, Washington ve Pekin ticari görüşmelerinde Çin'in "temel taleplerinin" karşılanmasında ısrarcı olduğunu ve ABD'nin daha fazla ek gümrük vergisi uygulaması durumunda Çin'in karşılık vereceğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:25 Kaynak: DHA
– Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng, Washington
ve Pekin
ticari görüşmelerinde Çin'in "temel taleplerinin" karşılanmasında ısrarcı olduğunu ve ABD'nin daha fazla ek gümrük vergisi uygulaması durumunda Çin'in karşılık vereceğini söyledi.
The South China Morning Post'un haberine göre Feng, Ticaret Bakanlığı'nın Washington'ın ABD'li şirketlerin ticaret savaşına ve ek gümrük vergisi tehditlerine son vermesi çağrısına uyacağını umduğunu belirtti. Yaptığı basın açıklamasında Feng, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping
ve ABD Başkanı Donald Trump
'tan gelen kararla ABD ve Çin arasındaki ticari görüşmelerin devam edeceğini duyurdu. Feng aynı zamanda Trump'ın, iki lider arasında yapılan telefon görüşmesinde iki ülkenin "yakında" bir ticaret anlaşmasına varması gerektiğini söylediğini belirtti.
Medyada daha önce yer alan haberlerde, Trump Jinping ile yaptıkları telefon görüşmesi hakkında ABD ve Çin'in ya adil bir anlaşmaya varacağını ya da iki ülke arasında anlaşma olmayacağını söylemişti.
- İstanbul
FED piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Cüneyt Arkın sosyal medya hesabından yayınladığı video ile ABD'ye tepki gösterdi
14 yıl sonra bir ilk gerçekleşti: Çin Devlet Başkanı, Kuzey Kore'de
DenizBank, QNB Finansbank ve TEB, tek ATM'de birleşti