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Çin Ticaret Bakanlığı: ABD yaptırım uygularsa Çin karşılık verecek

1 saat önce

– Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng, Washington ve Pekin ticari görüşmelerinde Çin'in "temel taleplerinin" karşılanmasında ısrarcı olduğunu ve ABD'nin daha fazla ek gümrük vergisi uygulaması durumunda Çin'in karşılık vereceğini söyledi.

Çin Ticaret Bakanlığı: ABD yaptırım uygularsa Çin karşılık verecek, System.String[]
– Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng, Washington ve Pekin ticari görüşmelerinde Çin'in "temel taleplerinin" karşılanmasında ısrarcı olduğunu ve ABD'nin daha fazla ek gümrük vergisi uygulaması durumunda Çin'in karşılık vereceğini söyledi.
The South China Morning Post'un haberine göre Feng, Ticaret Bakanlığı'nın Washington'ın ABD'li şirketlerin ticaret savaşına ve ek gümrük vergisi tehditlerine son vermesi çağrısına uyacağını umduğunu belirtti. Yaptığı basın açıklamasında Feng, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen kararla ABD ve Çin arasındaki ticari görüşmelerin devam edeceğini duyurdu. Feng aynı zamanda Trump'ın, iki lider arasında yapılan telefon görüşmesinde iki ülkenin "yakında" bir ticaret anlaşmasına varması gerektiğini söylediğini belirtti.
Medyada daha önce yer alan haberlerde, Trump Jinping ile yaptıkları telefon görüşmesi hakkında ABD ve Çin'in ya adil bir anlaşmaya varacağını ya da iki ülke arasında anlaşma olmayacağını söylemişti.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:25 Kaynak: DHA
Washington, Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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