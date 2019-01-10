Son Dakika Haberleri: Çin Ticaret Bakanlığı: Yapısal Konularda Gelişme Sağlandı

Çin Ticaret Bakanlığı: Yapısal Konularda Gelişme Sağlandı

9 dakika önce

– Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng, ABD ve Çin arasındaki üç gün süren toplantının sonunda zorunlu teknoloji transferi ve fikri mülkiyet hakları gibi yapısal konularda gelişme sağlandığını duyurdu.

Çin Ticaret Bakanlığı: Yapısal Konularda Gelişme Sağlandı, System.String[]
Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng, ABD ve Çin arasındaki üç gün süren toplantının sonunda zorunlu teknoloji transferi ve fikri mülkiyet hakları gibi yapısal konularda gelişme sağlandığını duyurdu.

Gao, toplantının planlanan takvime göre bir gün daha uzaltılmasını, tarafların "ciddi ve dürüst" olmalarına bağladı ancak görüşmelerin daha önceden plandığı gibi devam edeceğini söyledi.

Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'nün serbest ticaret kurallarına uyduğunu savunan Gao, yabancı otomotiv firmalarını Çin'de yatırım yapmaya davet etti.

ABD tarafından daha önce yapılan açıklamada, toplantının iki ülke arasındaki adil, karşılıklı ve ticaret dengesini sağlamayı amaçladığı belirtilmiş, Çin Ticaret Bakanlığı da ülkeler arasında icaret gerginliklerine son verecek çözümlere yönelik temellerin atıldığını açıklamıştı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:15 Kaynak: DHA

Ekonomi
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