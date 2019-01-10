Son Dakika Haberleri: Çin: Ticaret Görüşmeleri Geniş Kapsamlı ve Kaygı Giderici Oldu

Çin: Ticaret Görüşmeleri Geniş Kapsamlı ve Kaygı Giderici Oldu

1 saat önce

Çin Ticaret Bakanlığı, Çin ile ABD arasındaki ticaret görüşmelerini, "geniş kapsamlı ve tarafların kaygılarının giderilmesi için temel oluşturucu" diye nitelendirdi.

Çin: Ticaret Görüşmeleri Geniş Kapsamlı ve Kaygı Giderici Oldu, System.String[]
Çin Ticaret Bakanlığı, Çin ile ABD arasındaki ticaret görüşmelerini, "geniş kapsamlı ve tarafların kaygılarının giderilmesi için temel oluşturucu" diye nitelendirdi.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın, Pekin'de dün sona eren üç günlük görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, iki tarafın "karşılıklı anlayışa dayalı, birbirlerinin kaygılarını gidermek için bir temel oluşturan, ticari ve yapısal ortak sorunlar konusunda kapsamlı, derin ve yoğun görüşmeler" yapıldığı belirtildi.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasında, "iki tarafın da yakın teması sürdürme konusunda anlaştığı" da vurgulandı.

ABD Ticaret Temsilciliği de yaptığı açıklamada, iki taraftan yetkililerin "ticari ilişkilerde adalet, karşılıklılık ve denge sağlama yollarını" görüştükleri belirtildi ve "Görüşmelerde Çin'in ABD'den önemli miktarda tarım, enerji ve imalat ile diğer ürün ve hizmetler satın alma vaadi üzerinde duruldu" denildi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Aralık ayında Buenos Aires'te yaptıkları toplantıda, iki ülke arasında görüşme yapılması ve gümrük vergilerini 90 gün süreyle artırmama kararı almışlardı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:37 Kaynak: DHA

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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