Son Dakika Haberleri: Çin ticaret heyeti Oval Ofis'te

Çin ticaret heyeti Oval Ofis'te

15 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump dün Beyaz Saray Oval Ofis'te ticaret müzakerelerini yürüten Çin ve ABD heyetleriyle bir araya geldi.

Çin ticaret heyeti Oval Ofis'te, System.String[]

Çin heyetinin başında Başbakan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanı Xi'nin özel elçisi Liu He bulunuyor.

Liu He Oval Ofis'teki görüşmede öncelikle Xi Jinping'in Trump'a gönderdiği mesajı iletti. Mesajında, heyetler arasında sağlanan ilerlemeden duyduğu memnuniyeti ifade eden Xi, bu durumdan iki ülkenin yanı sıra uluslararası toplumun da yararlı çıkacağını belirtti.

Liu He, Washington'daki temaslarla iki lider arasında varılan fikir birliğini uygulamayı ve mevcut temelde daha fazla kazanç elde edilmesini amaçladıklarını söyledi.

Liu He, iki gün süren görüşmelerde ticaret dengesi, tarım, teknoloji transferi, fikri mülkiyet haklarının korunması ve finansal hizmet gibi alanlarda ilerleme kaydedildiğine dikkat çekti.

Trump: Anlaşmaya yakınız

Trump görüşmede Xi Jinping'le "Çok sıkı ve güçlü bir ilişkiye" sahip olduğunu söyleyerek, ticaret görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğini, ancak halen ele alınması gereken bazı konular bulunduğu için, görüşmelerin iki gün daha süreceğini kaydetti.

İki ülkenin de çıkarına olacak bir anlaşmaya yakın olduklarını ifade eden Trump, tarihi bir ana tanıklık etmek için yakın zamanda Xi Jinping'le yeniden bir araya gelmeyi dört gözle beklediğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:22 Kaynak: Bültenler

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