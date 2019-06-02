Son Dakika Haberleri: Çin ticaret savaşlarında ABD'yi suçladı: Geri adım atmayacağız
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Çin ticaret savaşlarında ABD'yi suçladı: Geri adım atmayacağız

39 dakika önce

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşlarında Pekin yönetimi geri adım atmayacaklarını belirterek Washington'u suçladı. Komunist Parti kabine sözcüsü yaptığı açıklamada ABD ile yapılan 11 ayrı görüşmede Çin'in sözünü tuttuğunu, ancak karşı tarafın 3 defa sözünden caydığını belirtti.

Çin ticaret savaşlarında ABD'yi suçladı: Geri adım atmayacağız, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arasında devam eden ticaret savaşlarında Pekin yönetimi geri adım atmayacaklarını belirterek Washington'u suçladı.

Komunist Parti kabine sözcüsü yaptığı açıklamada ABD'li yetkililerle yapılan 11 ayrı görüşmede Çin'in sözünü tuttuğunu, ancak karşı tarafın 3 defa sözünden cayarak yeni gümrük tarifleri ve diğer şartlar öne sürdüğünü kaydetti. Çinli kabine sözcüsü "ABD'li yetkililere ne kadar fazla ültimatom verildiyse daha fazlasını istediler" dedi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:23 
Pekin, Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya
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