Çin, Tiencou-4 kargo mekiğini uzay istasyonuna yolladı - Son Dakika
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Çin, Tiencou-4 kargo mekiğini uzay istasyonuna yolladı

09.05.2022 22:12
Çin, Tiencou-4 kargo mekiğini uzay istasyonuna yolladı

Çin, Dünya yörüngesinde kurduğu uzay istasyonuna üçüncü ikmal seferine başladı.

Çin, Dünya yörüngesinde kurduğu uzay istasyonuna üçüncü ikmal seferine başladı.

Çin İnsanlı Uzay Seferleri Ajansından (CMSA) yapılan açıklamada, "Tiencou-4 (gök gemisi-4) " kargo mekiğinin, "Long March 7 Y5" roketiyle ülkenin güney batısındaki Hainan Adası'ndan fırlatıldığı bildirildi.

İstasyona 6,2 ton ağırlığında donanım ve ihtiyaç malzemesi taşıyan mekiğin, 6,5 saatlik yolculuğun ardından çekirdek modül Tienhı'ya (göksel uyum) demirleyeceği kaydedildi.

İkmal seferi, haziranda Şıncou-14 (kutsal gemi-14) mekiği ile istasyona gönderilecek yeni taykonot ekibinin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.

Çin'in uzay istasyonu kurma planı

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşması planlanan Tiengong (gök sarayı) istasyonu tamamlandığında Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.

İstasyonun "Tienhı (göksel uyum)" adı verilen çekirdek modülü, 29 Nisan 2021'de fırlatılmış ardından 29 Mayıs 2021'de Tiencou-2 kargo mekiğiyle istasyona bir ikmal seferi düzenlenmişti.

Nie Hayşıng, Liu Boming ve Tang Hongbo'dan oluşan ilk taykonot ekibi, Şıncou-12 mekiği ile 17 Haziran 2021'de istasyona gönderilmiş, 90 günlük görevin ardından 17 Eylül 2021'de Dünya'ya dönmüştü.

Sonraki taykonot ekibi için 20 Eylül 2021'de Tiencou-3 kargo mekiği ile istasyona ikinci ikmal seferi düzenlenmişti.

Cai Cigang, Vang Yaping ve Yı Guangfu'dan oluşan ikinci ekip, Şıncou-13 mekiği ile 15 Ekim 2021'de istasyona yollanmış, 180 günlük görevin ardından 16 Nisan'da geri gelmişti.

İstasyonun kurulumunun tamamlanması için ana iskeletini oluşturacak iki laboratuvar modülü, 2022'de uzaya yollanacak.

"Vıntien" (gökleri aramak) modülü temmuzda, "Mıngtien" (gökleri düşlemek) modülü ekimde uzaya gönderilecek.

Ana iskelet kurulduktan sonra "Şüntien" (gökleri dolaşmak) adı verilen uzay teleskobu, ayrı bir modül olarak istasyona eklenecek.

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Video: Çin, Tianzhou-4 Kargo Uzay Aracını Fırlatmaya Hazırlanıyor Video: Çin, Tianzhou-4 Kargo Uzay Aracını Fırlatmaya Hazırlanıyor Çin, Tianzhou-4 Kargo Uzay Aracını Fırlatmaya Hazırlanıyor Çin, Tianzhou-4 Kargo Uzay Aracını Fırlatmaya Hazırlanıyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin, Tiencou-4 kargo mekiğini uzay istasyonuna yolladı - Son Dakika


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