Çin, Tienping gözlem uydularını fırlattı - Son Dakika
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Çin, Tienping gözlem uydularını fırlattı

30.03.2022 18:56
Çin, Tienping gözlem uydularını fırlattı

Çin, gözlem uyduları "Tienping-2A", "Tienping-2B" ve "Tienping-2C"yi uzaya gönderdi.

Çin, gözlem uyduları "Tienping-2A", "Tienping-2B" ve "Tienping-2C"yi uzaya gönderdi.

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, uydular, Long March (Uzun Yürüyüş) 11 roketiyle, ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydular, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumlarına yerleşti.

Fırlatış, Long March roketlerinin kullanıldığı 413'ncü uzay görevi oldu.

Tienping uyduları, uzay atmosferinin incelenmesi ve yörünge tahmin modellerinin düzeltilmesi için kullanılacak.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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