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Çin, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda sporcuların siyasi rozet takmayacağını bildirdi - Son Dakika

Çin, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda sporcuların siyasi rozet takmayacağını bildirdi

08.08.2021 11:07
Çin, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda sporcuların siyasi rozet takmayacağını bildirdi, System.String[]

Çin, Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda, sporcularının madalya töreninde bir daha siyasi rozet takmayacağını belirtti.

Çin, Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda, sporcularının madalya töreninde bir daha siyasi rozet takmayacağını belirtti.

BBC'nin haberine göre, olimpiyatlar kapsamında düzenlenen madalya töreninde, Çinli iki sporcunun Mao rozeti takmasının ardından Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Çin'i uyardı.

IOC Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Direktörü Christian Klaue, yaptığı açıklamada, Çin'den siyasi rozetlerin bir daha olimpiyatlarda kullanılmayacağına dair güvence alındığını ve konunun kapatıldığını belirtti.

Olimpik Anlaşma'nın 50. maddesine göre, podyumda ve olimpik alanlarda hiçbir siyasi, dini veya ırksal propagandaya izin verilmiyor.

Çinli sporcular, ödül töreninde podyuma çıktıklarında göğüslerine Mao'nun resminin bulunduğu rozetler takmıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Olimpiyat, Japonya, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda sporcuların siyasi rozet takmayacağını bildirdi - Son Dakika


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