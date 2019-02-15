Son Dakika Haberleri: Çin Tüketici Fiyatları Ocak'ta Yıllık Yüzde 1.7 Arttı

Çin Tüketici Fiyatları Ocak'ta Yıllık Yüzde 1.7 Arttı

55 dakika önce

– Çin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Ocak ayında yıllık yüzde 1.7, aylık yüzde 0.5 yükselirken, aynı dönemde üretici fiyat endeksi de (ÜFE) bir önceki yıla göre yüzde 0.1 arttı.

Çin Tüketici Fiyatları Ocak'ta Yıllık Yüzde 1.7 Arttı, System.String[]
Çin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Ocak ayında yıllık yüzde 1.7, aylık yüzde 0.5 yükselirken, aynı dönemde üretici fiyat endeksi de (ÜFE) bir önceki yıla göre yüzde 0.1 arttı.

Çin Ulusal İstatistik Ofisi'nin açıkladığı verilere göre, TÜFE kent yerleşim bölgelerinde yüzde 1.8, kırsal yerleşim yerlerinde de yüzde 1.7 yükseldi. Gıda fiyatlarında yüzde 1.9, gıda dışı ürün fiyatlarında da yüzde 1.7 artış görüldü.

Aylık bazda, kent yerleşim bölgelerinde TÜFE yüzde 0.5, kırsal yerleşim bölgelerinde de yüzde 0.4 yükselirken, gıda fiyatları Aralık ayına göre yüzde 1.6, gıda dışı ürün fiyatları da yüzde 0.2 arttı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:12 Kaynak: DHA

Ekonomi
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