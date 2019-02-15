Çin Tüketici Fiyatları Ocak'ta Yıllık Yüzde 1.7 Arttı
55 dakika önce
– Çin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Ocak ayında yıllık yüzde 1.7, aylık yüzde 0.5 yükselirken, aynı dönemde üretici fiyat endeksi de (ÜFE) bir önceki yıla göre yüzde 0.1 arttı.
– Çin
tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Ocak ayında yıllık yüzde 1.7, aylık yüzde 0.5 yükselirken, aynı dönemde üretici fiyat endeksi de (ÜFE) bir önceki yıla göre yüzde 0.1 arttı.
Çin Ulusal İstatistik Ofisi'nin açıkladığı verilere göre, TÜFE kent yerleşim bölgelerinde yüzde 1.8, kırsal yerleşim yerlerinde de yüzde 1.7 yükseldi. Gıda fiyatlarında yüzde 1.9, gıda dışı ürün fiyatlarında da yüzde 1.7 artış görüldü.
Aylık bazda, kent yerleşim bölgelerinde TÜFE yüzde 0.5, kırsal yerleşim bölgelerinde de yüzde 0.4 yükselirken, gıda fiyatları Aralık
ayına göre yüzde 1.6, gıda dışı ürün fiyatları da yüzde 0.2 arttı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:12 Kaynak: DHA
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