Çin, Tüketici Malları Sektöründe Dijitalleşmeyi İleri Taşımaya Yönelik Eylem Planını Açıkladı

BEİJİNG, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çinli yetkililer, ülkenin dijital ve reel ekonomilerin entegrasyonunu artırmak ve tüketici talebi yaratıp bunu karşılamak için harekete geçmesiyle birlikte tüketici malları sektöründe dijitalleşmeyi kolaylaştıracak bir eylem planı yayımladı. Aralarında Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın (MIIT) da bulunduğu beş hükümet kurumu tarafından ortaklaşa yayımlanan plana göre, Çin dijital teknolojilerin tüketici malları sektörüne entegrasyonu ve uygulanmasında 2025'e kadar belirgin gelişme elde etmeyi amaçlıyor. Bakanlık, "Dijital teknolojilerin daha iyi entegrasyonu ve uygulanması, tüketici mallarının tedariğinin geliştirilmesine, endüstriyel zincirlerin genişletilmesine, sektörün katma değerinin artırılmasına ve şirketleri araştırma ve geliştirme ile ana rekabet yeteneklerinde dijital inovasyonu güçlendirme konusunda teşvik etmeye yarayacak" dedi.

Plan uyarınca, yönetim ile operasyonlarını dijitalleştiren, araştırma, geliştirme ile tasarım konularında dijital araçlarla donatılan ve e-ticareti faaliyetlerinin bir parçası yapan tüketici malları şirketlerinin oranının 2025'e kadar yüzde 80'i geçmesi bekleniyor. Çin, plan döneminde tekstil ve hazır giyim, ev aletleri, tüketici elektronikleri, gıda ve ilaç gibi sektörlerde akıllı üretime yönelik 200 örnek fabrikaya da teşvik vermeyi hedefliyor. Aynı zamanda da dijitalleşme süreci, ürün çeşitliliği, kalite ve markalaşma açılarından dikkate değer gelişim gösterecek 50 örnek şehir de yetiştirilecek. Planda, ürün çeşitliliği ile kalitesini artırmak ve markalar yaratmak için insanların refahını artıran "internet artı (Internet Plus) tüketici ürünleri" geliştirmek, ürün geliştirme ve üretim yöntemlerini yeniden şekillendirmek adına kişiselleştirilmiş ve esnek üretimi teşvik etmek ile bir kalite takip sisteminin kuruluşunu hızlandırmak gibi 10 görev belirlendi.