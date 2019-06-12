Son Dakika Haberleri: Çin - Türkiye: 3-0
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Çin - Türkiye: 3-0

3 saat önce

SALON: Jiangmen Spor MerkeziHAKEMLER: Shin Muranaka (Japan), Andrei Zenovich (Rusya)ÇİN: Xiangyu, Yingying Li, Zhang, Ni, Mingyuan, Di Yao, Li (L) (Zhu, Chunlei, Xia)TÜRKİYE: Ebrar, Cansu, Zehra, Fatma, Meliha, Kübra, Simge (L) (Şeyma, Buse, Gözde, Yasemin, Fatma, Aylin (L), Aslı)SETLER:...

Çin - Türkiye: 3-0, System.String[]

SALON: Jiangmen Spor Merkezi
HAKEMLER: Shin Muranaka (Japan), Andrei Zenovich (Rusya)
ÇİN: Xiangyu, Yingying Li, Zhang, Ni, Mingyuan, Di Yao, Li (L) (Zhu, Chunlei, Xia)
TÜRKİYE: Ebrar, Cansu, Zehra, Fatma, Meliha, Kübra, Simge (L) (Şeyma, Buse, Gözde, Yasemin, Fatma, Aylin (L), Aslı)
SETLER: 26-24, 25-19, 25-21
SÜRE: 1 saat 27 dakika (32', 27', 28')

2019 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin Çin'de düzenlenen 4'üncü etabında A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci maçında ev sahibi Çin'e konuk oldu. Jiangmen Spor Merkezi'nde oynanan mücadelede Filenin Sultanları, rakibine 26-24, 25-19 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup oldu ve Milletler Ligi'ndeki 11'inci maçında 2'nci mağlubiyetini aldı. Millilerde Meliha İsmailoğlu 15, Ebrar Karakurt 15 ve Zehra Güneş 10 sayı üretti. 


 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:14 Kaynak: DHA
Li Zhang, Shin Muranaka, Çin Halk Cumhuriyeti, Spor
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