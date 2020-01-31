Son Dakika › Dünya › Çin, Türkiye'deki firmalardan 200 milyon maske talebinde bulundu - Son Dakika Dünya
Çin, Türkiye'deki firmalardan 200 milyon maske talebinde bulundu
6 saat önce
Çinli yetkililerin, ülkede ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) salgınının ardından artan yüz maskesi ihtiyacı nedeniyle son 10 gün içinde Türkiye'deki medikal firmalardan 200 milyon maske talebinde bulunduğu öğrenildi.
Çinli yetkililerin, ülkede ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) salgınının ardından artan yüz maskesi ihtiyacı nedeniyle son 10 gün içinde Türkiye'deki medikal firmalardan 200 milyon maske talebinde bulunduğu öğrenildi.
Koronavirüsle ilgili alınan tedbirlerin başında maske kullanımı geliyor. Dünyanın en büyük maske üreticilerinden Çin, ülkede salgına dönüşen virüs sonrası bu ihtiyacı iç piyasadan karşılayamayınca yurt dışına yöneldi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:07
Son Dakika Türk vatandaşlarına bulaştı mı? Çin Büyükelçiliği'nden koronavirüs açıklaması Dünya bu açıklamayı bekliyordu! Fransız bilim insanları, koronavirüs aşısı için tarih verdi Karantinaya alınan Vuhan'da kan donduran görüntü! Sokak ortasında ölen bir adam bulundu Rusya'da ilk koronavirüs vakası görüldü! İki kişinin test sonuçları pozitif çıktı