Çin, Türkiye'deki firmalardan 200 milyon maske talebinde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çin, Türkiye'deki firmalardan 200 milyon maske talebinde bulundu - Son Dakika Dünya

Çin, Türkiye'deki firmalardan 200 milyon maske talebinde bulundu

6 saat önce

Çinli yetkililerin, ülkede ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) salgınının ardından artan yüz maskesi ihtiyacı nedeniyle son 10 gün içinde Türkiye'deki medikal firmalardan 200 milyon maske talebinde bulunduğu öğrenildi.

Çin, Türkiye'deki firmalardan 200 milyon maske talebinde bulundu, System.String[]

Çinli yetkililerin, ülkede ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) salgınının ardından artan yüz maskesi ihtiyacı nedeniyle son 10 gün içinde Türkiye'deki medikal firmalardan 200 milyon maske talebinde bulunduğu öğrenildi.


Koronavirüsle ilgili alınan tedbirlerin başında maske kullanımı geliyor. Dünyanın en büyük maske üreticilerinden Çin, ülkede salgına dönüşen virüs sonrası bu ihtiyacı iç piyasadan karşılayamayınca yurt dışına yöneldi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:07 
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