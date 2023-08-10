Çin kısıtlamayı kaldırdı, Türkiye'ye grup turları düzenlenebilecek - Son Dakika
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Çin kısıtlamayı kaldırdı, Türkiye'ye grup turları düzenlenebilecek

10.08.2023 11:48

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kovid-19 salgınının ardından askıya aldığı yabancı ülkelere yönelik grup turizmi etkinliklerine Türkiye'yi de dahil etti. Böylece Çin'den Türkiye'ye grup turları düzenlenebilecek.

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, ulusal seyahat acentaları ve tur operatörlerinin Çin vatandaşları için grup turları düzenleyebileceği ülkelerin üçüncü listesini açıkladı. Asya, Avrupa, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika ile Okyanusya'dan 78 ülkeyi içeren listede Türkiye de yer aldı.

TÜRKİYE TATİLİ SATABİLECEKLER

Bugünden itibaren yürürlüğe giren düzenlemeyle tur operatörleri ve seyahat acentaları listedeki ülkelere yönelik grup turu organizasyonlarıyla konaklama ve seyahat paketi satışlarını sürdürebilecek.

KOVİD SONRASI SINIRLAMA GETİRMİŞLERDİ

Çin'de yabancı ülkelere yönelik grup turizmi etkinlikleri ancak merkezi hükümetin izni ve denetiminde düzenlenebiliyor. Çin, Kovid-19 salgınının başlamasının ardından Mart 2020'de sınırlarını dış dünyaya kapatmış, tüm vizeleri askıya almış ve Çin vatandaşlarının yurt dışına seyahatlerine kısıtlama getirmişti. Tedbirler kapsamında yabancı ülkelere düzenlenen grup turları da askıya alınmıştı.

8 OCAK'TA TEDBİRLERİ KALDIRDILAR

Ülke, 8 Ocak 2023'te Kovid-19'u "A kategorisi salgın hastalık" olarak ele almaya son vererek, Sınır Sağlığı ve Karantina Yasası uyarınca uygulanan tedbir ve kısıtlamaları kaldırmış, sınırlarını yeniden açmıştı.

Kaynak: AA
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Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Turizm Çin kısıtlamayı kaldırdı, Türkiye'ye grup turları düzenlenebilecek - Son Dakika


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